Z avtom v jarek, trije poškodovani

3.9.2017 | 18:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 5.11 je na avtocesti od Ivančne Gorice proti Višnji Gori voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča na regionalno cesto in v jarek. Pri tem so se tri osebe lažje poškodovale. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stična so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator vozila ter nudili pomoč reševalcem. Reševalci NMP so preventivno prepeljali v KC Ljubljana vseh pet udeleženih v nesreči.

Trčili dve vozili

Danes popoldne, ob 15.13, sta v Velikih Dolah v občini Trebnje trčili dve osebni vozili. Reševalci Zdravstvenega doma Trebnje so eno poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče, na vozilih odklopili akumulatorja, usmerjali promet in očistili razlite motorne tekočine.

Odvoz poginulih živali, dovoz vode

Iz Regijskega centra za obveščanje Brežice sporočajo, da so danes dežurnemu higieniku Nacionalnega veterinarskega inštituta Novo mesto posredovali dve naročili za odvoz poginule živali.

V občini Sevnica so gasilci PGD Šentjanž pripeljali 16 kubičnih metrov pitne vode porabnikom v naselju Kamenško.

L. M.