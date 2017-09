Danes brez elektrike

4.9.2017 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA izvod Šoferska;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ na izvodu Vranešič-Bloki;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI ČRNOMELJ na izvodu Emona.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA;

- od 8.00 do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR-ELEKTRO;

- od 9.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČ VRH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. STARA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.