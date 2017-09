Novo obeležje na ribiškem domu

4.9.2017 | 09:15

Foto: PVD Sever Posavje

Raztez - Ker je bilo spominsko obeležje na ribiškem domu pri ribnikih v Mačkovcih dotrajano in z njega ni bilo več mogoče prebrati, čemu je namenjeno, ga je policijsko veteransko društvo Sever Posavje v petek zamenjalo.

Kot je v kratkem nagovoru ob priložnostni slovesnosti povedal podpredsednik PVD Sever Posavje Vlado Bezjak, so v času osamosvojitvene vojne v letu 1991 dom članov Ribiške družine Brestanica–Krško uporabili kot rezervno lokacijo takratne Postaje milice Krško. Od tu so miličniki odhajali na teren in poleg vseh rednih nalog opravili tudi naloge, ki so onemogočile delovanje jugoslovanske armade, nudili zaščito prebeglim in zajetim vojakom JLA, hkrati pa skrbeli tudi za varnost najvišjih slovenskih državnikov, ki so se zaradi srečanj s tujimi državniki mudili v obmejnem pasu in potovali na relaciji Ljubljana–Zagreb–Ljubljana.

Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki veteranskih organizacij občine Krško, takratni načelnik Uprave za notranje zadeve Rajmund Veber in komandir takratne Postaje milice Krško Štefan Hren.

Na koncu se je Bezjak še zahvalil Ribiški družini Brestanica–Krško, ki je odstopila objekt za namestitev in delo miličnikov. Poudaril je, da smo bili leta 1991 Slovenci enotni in smo tako vsi pripomogli, da smo se osamosvojili, da je bila vojna kratka ter z minimalnimi žrtvami.

B. B.

Galerija