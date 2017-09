Jubilej v znamenju vina in umetnosti

4.9.2017 | 12:25

Podpredsednik Vinogradniškega, turističnega in kulturnega društva Gadova peč Boštjan Sintič (levo) in predsednik Franc Kus s pravkar prejeto plaketo občine Brežice. (Foto: M. L.)

Ivan Urbanč (v sredini) je razglasitev rezultatov ocenjevanja traktorjev obarval humorno. (Foto: M. L.)

Traktorjev je bilo zaradi dežja manj, kot so jih pričakovali, a je promenada teh vozil navdušila. (Foto: M. L.)

Gadova peč - Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Gadova peč je z več dogodki v Gadovi peči ob koncu tedna zaznamovalo 10-letnico delovanja. Tako je na petkovi svečani seji, kjer je zbrane med drugim nagovoril predsednik društva Franc Kus, brežiški župan Ivan Molan društvu podelil tudi občinsko plaketo.

Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Gadova peč se je ob desetletnici pobratilo z Društvom vinogradnikov Janez Trdina - Brusnice-Gabrje in na svečani seji so podpisali listino o tem. Imenovali so tudi nova častna člana, to sta arhitektka Živa Deu in zdravnik Tomaž Šeruga.

V sklopu svečanega zbora so odprli tudi likovno razstavo in razstavo kruha ter predstavili knjigo Pripovedka o gadu Janezu in Vlahu Milošu, ki jo je napisal Anton Zakšek.

V soboto pa so kuhali »gadovopeški« golaž, pripravili povorko in ocenjevali stare traktorje. Seveda pa ni šlo niti brez veselice

