FOTO: Šolarji tudi na OŠ Loka in SŠ Črnomelj znova v šolskih klopeh

4.9.2017 | 10:55

Osnovnošolci v Loki so s poukom začeli danes, 1. september pa bodo nadomeščali v soboto, 30. septembra. (Foto: Sabina Gosenca)

Del Kidričeve ceste je še vedno gradbišče, vhod v vrtec je otežen, a urejen.

Cestišče pri OŠ Loka in Srednji šoli Črnomelj naj bi preplastili še ta teden.

Črnomelj - Zaradi rekonstrukcije Kidričeve ceste se je šolsko leto za učence OŠ Loka in dijake Srednje šole Črnomelj začelo danes, in ne minuli petek. Kljub hladnemu in meglenemu jutru je bilo pred šolo zelo živahno. Prvošolčkom so pripravili poseben sprejem, v družbi staršev so si ogledali lutkovno predstavo Mojca Pokrajculja v izvedbi gledališča Zapik ter se po nagovoru ravnateljice Damjane Vraničar odpravili v razrede.

V neposredni bližini vrtca in šole je sicer zaradi obsežne rekonstrukcije Kidričeve ceste še vedno gradbišče. Sploh pri vrtcu asfalta še ni, dostop je otežen. Bo pa v nekaj dneh urejeno tudi to, zatrjujejo pristojni. Predvsem pa bo pot do šole in vrtca zdaj bolj varna. Kot je povedala ravnateljica OŠ Loka Damjana Vraničar, bodo pridobili nekaj več površin za pešce - pločniki bodo širši, na posameznih delih pa bodo dvignjeni prehodi za pešce (trapezne ploščadi za umirjanje prometa).

Kot so zapisali na občinski spletni strani, dela sicer potekajo po načrtih. Zaključuje se prva faza, saj je dokončana prva plast asfalta na Kidričevi cesti, od Viniške ceste do priključka za Srednjo šolo Črnomelj. V drugi fazi izgradnje, ki že poteka, se bo dogradil tudi pločnik in uredilo parkiranje pred vrtcem. Urejena je kompletna komunalna infrastruktura, in sicer zgrajena je cestna kanalizacija, obnovljeno pa mešana kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. Na nekaterih delih je prestavljena tudi elektrika. V kratkem bo z zaključnim slojem asfalta in prometno signalizacijo dokončana prva faza. Prav tako bo vzpostavljeno novo optično omrežje od Vodnikove ulice naprej.

Kot je za Dolenjski list še povedala ravnateljica OŠ Loka Damjana Vraničar, imajo v tem šolskem letu 54 prvošolčkov v treh oddelkih. Na podružnici Griblje so sprejeli tri prvošolčke, na podružnici Adlešiči pa šest. Skupno je na OŠ Loka v tem šolskem letu vpisanih 486 otrok, v Adlešičih jih šolo obiskuje 33, v Gribljah pa 19.

Črna pika omenjene šole in nasploh občine Črnomelj pa so dotrajani deli stavb, v katerih potekajo pouk in ostale šolske in vrtčevske dejavnosti. Letošnje šolsko leto imajo denimo na OŠ Loka več oddelkov in jim primanjkuje učilnice. Zato bo en oddelek 5. razreda imel pouk v prostorih Srednje šole Črnomelj, je povedala ravnateljica. "Stari del na matični šoli Loka je letos star 50 let in je namenjen rušitvi. V zadnjem letu smo intenzivno sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije za gradnjo šole in delno rekonstrukcijo starega dela. Upamo, da bomo še to jesen pridobili gradbeno dovoljenje in skupaj za občino Črnomelj uspešno pridobili finančna sredstva, " je še izpostavila Vraničarjeva.

Podrobneje o tem in o drugih načrtih, povezanih s šolami in vrtci v Črnomlju, pa bomo poročali v četrtkovi tiskani izdaji našega časopisa.

Besedilo in foto: Sabina Gosenca

