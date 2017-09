Niso se izneverili tradiciji

4.9.2017 | 13:10

Ribnica - Prvo nedeljo v septembru v Ribnici že tradicionalno poteka sejem suhe robe in lončarstva. Letošnji Ribniški semenj, ki ga organizira Turistično društvo Ribnica, je bil že 42. zapovrstjo, v njegovem okviru pa je potekal tudi že 18. Rokodelski festival.

Obsejemske prireditve pod imenom Ribniški dnevi, ki združujejo različne kulturne, glasbene in športne prireditve, so potekale že avgusta. Uvod v Ribniške dneve, v okviru katerih že tradicionalno poteka ob petkih pred sejmom suhe robe in lončarstva Urbanova noč, predstavljajo poletne prireditve pod imenom Grajski večeri, vrhunec in tudi zaključek pestrega dogajanja pa je prav Ribniški semenj.

Letošnji že 42. sejem suhe robe in lončarstva se je začel kot običajno s semanjim sprevodom, ki mu je sledilo odprtje sejma s pozdravnimi nagovori predstavnika organizatorja prireditve, župana ribniške občine Jožeta Levstka in nagovorom slavnostnega govornika, ki je letos pripadel poslancu v DZ Jožetu Tanku. Osrednji program so na sejemski dan predstavljale suhorobarske igre, ki so jih letos organizirali že osmič, novost med zabavnim programom pa je bil Lov za zakladom.

V organizaciji Rokodelskega centra Ribnica sta na sejemski dan potekali tudi predstavitev Rokodelskih centrov iz Slovenije, ki so združeni v Konzorcij Rokodelskih centrov in predstavitev ribniške pletarske in lončarske šole, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica pa je organizirala že 18. Rokodelski festival, na katerem se je predstavilo 65 rokodelcev iz vse Slovenije.

Skupno je bilo letos na sejmu okoli 500 stojnic, na katerih so obiskovalci lahko izbirali med pestro ponudbo ne le suhorobarskih in lončarskih izdelkov, ampak tudi drugih izdelkov domače in umetnostne obrti in najrazličnejših drugih izdelkov za dom in družino. Obiskovalcem je bil na voljo tudi pester kulturni, zabavni in športni program, za katerega so poskrbela domača društva, ogledali pa so si lahko tudi celo vrsto stalnih in občasnih razstav v kraju.

Besedilo in foto: M. L.-S.

Galerija







































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj Oceni kar eden Sejem bil je živ,moker. Prometa s kupčevanjem pa ni bilo prav veliko. Drugo leto več sreče želim. Preglej samo prijavljene komentatorje