Vozil prehitro in zletel s ceste; volkovi pomorili ovce

4.9.2017 | 14:25

Med vikendom so policisti na območju policijske uprave Novo mesto obravnavali 155 interventnih dogodkov, na interventno številko policije 113 pa skupaj prejeli 460 klicev. Največ dogodkov je bilo iz področja prometne varnosti in kriminalitete, je sporočil Robert Perc iz PU Novo mesto. Zgodilo se je 25 prometnih nesreč z materialno škodo in pet z lažjimi poškodbami.

Trčila v kolono vozil

67-letna voznica, ki se je v petek dopoldne peljala iz Gotne vasi proti Žabji vasi v Novem mestu, po ugotovitvah policistov domnevno zaradi neprilagojene hitrosti ni mogla pravočasno ustaviti za kolono vozil, ki se je začela ustavljati pred rdečo lučjo na semaforju. Zaletela se je v zadnje vozilo, ki ga je porinilo v vozilo pred njim, nato pa je oplazila še tretje vozilo. Ob koncu so bila poškodovana tri vozila in kombi, dve osebi pa sta morali iskati zdravniško pomoč zaradi lažjih poškodb. Nazadnje se je še izkazalo, da je voznik zadnjega vozila, ki je bilo poškodovano in je tudi poklical na 113, napihal 0,40 mg/l alkohola v izdihanem zraku, zato so mu začasno vzeli vozniško dovoljenje in napisali plačilni nalog. Plačilni nalog je zaradi povzročitve prometne nesreče dobila tudi 67-letna voznica. Dve vozili sta bili tako poškodovani, da nista bili več vozni.

Vozil prehitro in zletel s ceste

V soboto zvečer se je zgodila prometna nesreča v Rumanji vasi. 31-letnik je zaradi domnevno neprilagojene hitrosti na poti iz Dolenjskih Toplic proti Straži izgubil oblast nad vozilom in zletel s ceste. V prometni nesreči se je lažje poškodoval njegov sopotnik. 31-letnik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,44 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Poleg očitanih prekrškov s področja varnosti cestnega prometa so mu osebni avtomobil zasegli.

V nedeljo zvečer so se v Velikih Dolah v prometni nesreči poškodovale tri osebe. Domnevno zaradi neprilagojene hitrosti voznice osebnega avtomobila sta trčili dve vozili, pri čemer sta se lažje poškodovala povzročiteljica in voznik drugega vozila in njegov sopotnik. Prisotnosti alkohola policisti tokrat niso ugotovili.

Volkovi pomorili ovce

V nedeljo zjutraj so policiste klicali v naselje Konec pri Novem mestu. Tam so skupaj z lovci lovske družine Padež ugotovili, da so ponoči volkovi pomorili in poškodovali nekaj ovac. Domnevajo, da bi lahko bil to par volkov z dvema mladičema, ki se giblje po območju Gorjancev in je nekaj podobnega storil že dan prej v Vinji vasi.

S. G.