Brane Koncilja: "To je znanstvena fantastika!"

4.9.2017 | 14:55

Oli in Brane (Foto: M.M.)

Dan D

Straža - »Prišli so celo tisti pankerji, ki se že 20 let doma skrivajo,« je bilo sinoči slišati v športnem parku Breza pri Straži. In dejansko se je kljub razmeroma mrzli nedelji pod šotorom zbralo več kot 500 obiskovalcev, ki so se z obiskom dobrodelnega koncerta odločili pomagati »staremu pankerju« Branetu Koncilji.

Prišli so tudi številni glasbeniki, ki so se z dobrodelnim nastopom poklonili človeku, ki je vzdrževal to sceno v Rumanji vasi. In ni jih bilo malo: Tetrarh bend, Pett jazz polnoč, Jaja Bojz, Bajta 23, Melanholiki, V.I.S. Carina in Esad Babačić, Tribute to free 48 – Kok band, Dan D, Marko Brecelj in Žuta minuta, pa tudi filmski režiser in Branetov dobri prijatelj Boris Petkovič-Oli. Slednji je skupaj z druščino ponudil tudi najvišji znesek na prav tako dobrodelni licitaciji, na kateri so prodajali znamenito fotografijo Boruta Peterlina in pa kolajno večkratnega svetovnega prvaka v skokih v cilj z jadralnim padalom Jake Gorenca (skupaj z darilom, poletom z jadralnim padalom z Gorencem). Oli je ob prevzemu fotografije, na kateri je Brane na traktorju, povedal, da jo bodo podarili KD Straža z željo, da jo razstavijo na primernem mestu s primernim pripisom. Če ga bo sestavil Brane sam, bo zagotovo duhovito, filozofsko in družbenokritično. Med obiskovalci smo sicer opazili tudi straškega župana Dušana Krštinca, a še ni znano, ali bo omenjeni želji ustregel.

»Nimamo besed, vsega je bilo nad pričakovanji,« je danes za Dolenjski list sinočnje dogajanje komentiral eden od pobudnikov in organizatorjev Robert Kren. »Branetu želimo, da ostane, kot je vedno bil, da okreva in premaga to težko bolezen. Če nič drugega, smo mu vsaj nocoj polepšali te težke dneve, iskreno povedano, pa smo naredili tudi nekaj v spomin na naše skupne stare čase,« je dodal Kren.

Na veselje vseh obiskovalcev se je koncerta udeležil tudi Brane, ki nam je na vprašanje, kako se počuti in kako komentira dogajanje v Straži, vidno pretresen in ganjen rekel: »To je zame znanstvena fantastika! Ne morem verjeti, kar sram me je.«

M. M.

novejši najprej Komentarji (3) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Roknem Roll Zanimiva prireditev, ki bi se kaj klavrno končala, če nebi nastopili Jaja Bojzi iz Regrče vasi. Pubeci špilajo tako dobro, da se ta stari punkerji lahko skrijejo pred njimi. Fantom predlagam, da organizirajo lasten koncert, kot predskupine pa naj nastopajo Pankrti, Brecelj & comp. Odlična sta vokalist in kitarist. 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Lojze Silak SEm kar užival na koncertu. SE pa strinjam z Rollerjem, da so Jajja B. izredno talentirani glasbeniki. Prava poslastica večera! 2h nazaj Oceni razmašćevalec Brane iz Rumanje vasi je poletel k zvezdam in pristal med domačimi dobročudnimi ljudmi. Njegove skrotovičene pesmi so se dotaknile mehkega dela duš, ki tukaj živimo in pogosto ne vemo, kdo sploh smo. Brane je sol naših življenj. Preglej samo prijavljene komentatorje