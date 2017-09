Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji navdušuje

4.9.2017 | 17:30

Petra Krnc v akciji na sejmu Caravan Salon Düsseldorf 2017

Mirna, Düsseldorf - Edinstveni način povezovanja je na največjem sejmu s področja kampinga in karavaninga, na sejmu Caravan Salon Düsseldorf 2017, pustil močan pečat med obiskovalci razstavnega prostora D16 v hali 7.

Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, Odbor upravljavcev kampov pri TGZ Slovenije in Slovenska turistična organizacija so skupaj predstavljali Slovenijo kot kamping in karavaning destinacijo. »Obiskovalci so na enem mestu dobili splošne informacije o Sloveniji, hkrati pa konkretne podatke o tem, kje se lahko ustavijo, prenočijo in potem raziskujejo našo deželo. Skupaj smo delali načrte za potep po Sloveniji, ki jim je zanimiva zaradi idilične narave, raznolikosti doživetij in dostopnosti, ki je tesno povezana z majhnimi razdaljami med posameznimi destinacijami. Veseli tudi to, da se je med obiskovalci zvrstilo kar nekaj takšnih, ki so bili v Sloveniji letos ali se tja odpravljajo v teh dneh, kar kaže na to, da se prepoznavnost Slovenije med tujimi popotniki povečuje,« pravi koordinatorka projekta Petra Krnc.

76 občin že vključenih v projekt

Trenutno je v projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji vključenih že 76 slovenskih občin, ki jih druži zavest, da je popotnik z avtodomom zaželen gost. Občine-partnerice v projektu so poleg nosilne občine Mirna še občine Ajdovščina, Apače, Benedikt, Bled, Bohinj, Brežice, Cerkvenjak, Cankova, Divača, Dobrepolje, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Domžale, Gornja Radgona, Gornji Grad, Grosuplje, Hoče-Slivnica, Hrpelje-Kozina, Ivančna Gorica, Izola, Jesenice, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kozje, Kranj, Krško, Ljubljana, Ljutomer, Loška dolina, Lovrenc na Pohorju, Lukovica, Markovci, Metlika, Miklavž na Dravskem polju, Miren-Kostanjevica, Mokronog-Trebelno, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Pivka, Postojna, Ptuj, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Sv. Trojica v Slovenskih Goricah, Šentilj, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice, Šoštanj, Trebnje, Tržič, Velenje, Velike Lašče, Vodice, Vransko, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec, Železniki, Žiri in Žužemberk.

Brezplačne brošure Mreže postajališč za avtodome po Sloveniji so obiskovalci sejma v Düsseldorfu dobili tudi na razstavnem prostoru novomeškega podjetja Adria Mobil in nemškega promotorja postajališč za avtodome Mein Platz. Brošure bodo pri obeh na voljo tudi na prihodnjih sejmih širom po Evropi.

V naštetih občinah je sicer 134 lokacij (parkirišča, počivališča z delno oskrbo ali postajališča za avtodome oziroma kampi), na katerih se popotnik z avtodomom lahko ustavi, si odpočije, potem pa doživi Slovenijo v vsej svoji različnosti in enkratnosti.

Pestro tudi jeseni

Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji bo precej aktivna tudi jeseni. Ena ekipa se odpravlja na sejem Il Salone del Camper v Parmo, druga pa bo sodelovala na 50. MOS Celje. Letošnji MOS poleg jubileja prinaša tudi povečano pozornost področju kampinga in karavaninga, zato bo eden od spremljevalnih dogodkov okrogla miza o Sloveniji kot kamping in karavaning destinaciji, na kateri bodo razpravljalci in obiskovalci iskali predvsem konkretne možnosti sodelovanja in izboljšav, da bi se želja o Sloveniji kot popotnikom z avtodomi prijazna destinacija tudi uresničila. Dogodek bo v četrtek, 14. septembra 2017, ob 10. uri v dvorani Celjanka.

S. G.

