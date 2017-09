Pot v šolo bo varnejša

4.9.2017 | 20:00

Predsednik KS Globoko Mihael Petančič na lokaciji 2. faze pločnika

Globoko - V drugi polovici leta 2017 potekajo po krajih brežiške občine številne investicije, namenjene izboljšanju prometne varnosti, še posebej za kolesarje in pešce kot najbolj ogrožane udeležence v prometu. Občina prednostno ureja pločnike na šolskih poteh in ob prometnih cestah. Ta mesec se začenja izgradnja 2. in 3. faze pločnika Globoko, ki predstavlja tudi prednostno investicijo Krajevne skupnosti Globoko.

Občina Brežice skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) sodeluje pri izgradnji pločnika Globoko ob državni cesti Spodnja Pohanca-Kapele, kjer Direkcija zagotavlja sredstva za ureditev prepustov preko reke Gabrnice in drugih mestih, občina pa sredstva za izgradnjo pločnika v skupni dolžini približno 947 m. Druga faza pločnika v dolžini 551 m poteka od odcepa za Pišece do odcepa za Bojsno z javno razsvetljavo in dvema avtobusnima postajališčema, tretja faza pa predstavlja nadaljevanje pločnika od odseka Mali vrh proti odcepu Cundrovec. Vrednost del znaša dobrih 340.000 evrov, večino sredstev bo zagotovila Občina Brežice, 15% sredstev pa država. V postopku javnega naročanja je bil kot najugodnejši ponudnik za izvedbo del izbrano podjetje HPG d.o.o., so sporočili z brežiške občine.

