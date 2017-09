Padel kolesar; nič več omejitev pri rabi pitne vode

5.9.2017 | 07:05

Včeraj ob 17.17 uri je na Dobovski cesti v Brežicah padel kolesar, ki se je pri tem poškodoval. Reševalci NMP Brežice so kolesarja na kraju ustrezno oskrbeli in ga prepeljali v UC Brežice.

Iztekalo gorivo

Ob 12.09 je na parkirišču v Ragovski ulici v Novem mestu iz rezervoarja kombiniranega vozila iztekalo gorivo. Gasilci GRC Novo mesto so zaprli rezervoar in posuli razlito tekočino.

Goreli odpadki

Ob 20.42 je pri naselju Kerinov grm, občina Krško, gorel odpadni material. Požar so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog.

Vode je dovolj

Komunala Novo mesto preklicuje ukrep o racionalni rabi pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjerneja, Škocjana, Mirne Peči, Dolenjskih Toplic, Žužemberka, Straža in Šmarjeških Toplic.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mokrice bencinski servis – nizkonapetostni izvod smer Ribnik med 8. in 10. uro in na območju TP Čela – nizkonapetostni izvod Dolenja vas med 8. in 11. uro.

M. K.