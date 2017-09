Mladi rokometni upi prišli domov s srebrnimi medaljami

5.9.2017 | 09:45

Novo mesto - Mladinska ekipa Moškega rokometnega kluba KRKA je ta konec tedna gostovala na 3. Mednarodnem rokometnem turnirju na Madžarskem in po dveh zmagah in porazom v močni konkurenci osvojila končno 2. mesto.

Obdobje pred začetkom domačega prvenstva v rokometnem klubu Krka vsako leto namenjajo tudi udeležbi na različnih turnirjih izven meja Slovenije. Tako je bilo tudi tokrat, ko so se varovanci trenerja Sama Juga, ki je sicer tudi pomočnik v članski ekipi MRK Krka, v soboto podali na Madžarsko, v mestece blizu Balatona in že isti dan odigrali dve tekmi. Prvi nasprotnik krkašev je bil sloviti Telekom Veszprem, ki je bil z rezultatom 32 :18 boljši od Krke. Na drugi tekmi pa je bila mladinska ekipa Krke boljša od še ene madžarske zasedbe, Balatonfüred (39:23).

V nedeljo pa so z odlično predstavo proti domačinom, moštvu NEKA, ki so ga premagali z rezultatom 28:27, krkaši osvojili končno 2. mesto na omenjenem turnirju.

» Te tri tekme sicer niso nek pokazatelj naše pripravljenosti pred začetkom lige, ki se začne konec tega meseca, saj ekipa ni bila popolna. Lahko pa rečem, da so fantje pokazali pravi pristop in glede na prikazano vemo, da smo na pravi poti. Tovrstni turnirji so za ekipo dobrodošli, saj na ta način lahko vidimo in spoznavamo, kako se rokomet igra tudi izven naših meja, hkrati pa je to za ekipo lepa izkušnja«, je o dogajanju na dvodnevnem turnirju povedal mladinski trener Samo Jug.

Člani začnejo to soboto, mladinci čez slabe 3 tedne

Mladinska liga se sicer začne 24. septembra, Novomeščani bodo gostovali v Izoli. To soboto ob 20. uri pa v dvorani Marof ljubitelji rokometa že nestrpno pričakujejo prvo člansko tekmo v novi sezoni 1. NLB lige, ko bodo krkaši gostili Maribor Branik.

