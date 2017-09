Revoz ima novega direktorja

5.9.2017 | 08:55

Kaan Ozkan (Vir fotografije: Renault)

Novo mesto - S 1. septembrom je bil za novega predsednika uprave Revoza in direktorja tovarne imenovan Kaan Ozkan. Na na tem mestu je nasledil Raynalda Jolyja, ki je novomeško tovarno vodil od lanskega avgusta. Kot so sporočili iz Revoza, Joly odhaja v Pariz, kjer bo zasedel funkcijo direktorja učinkovitosti mehanskih tovarn Skupine Renault.

Raynald Joly po letu dni vodenja Revoza zapušča Novo mesto. (Foto: B. B., arhiv DL)

Kaan Ozkan, 53 let, prihaja iz Renaultove podružnice v Turčiji, kjer je bil nazadnje direktor tovarne za sestavo vozil v Bursi, ki letno proizvaja okoli 360.000 vozil v treh izmenah ter zaposluje več kot 3.500 delavcev. Po pridobljeni diplomi industrijskega inženirja na Middle East Technical University v Ankari junija 1989 in dodatnem izobraževanju v Franciji od leta 1989 do 1992 je svojo poklicno pot začel v Renaultovi turški podružnici, kjer je zasedal različna tehnična in vodstvena delovna mesta tako v tovarni za sestavo vozil kot v mehanski tovarni.

Ozkan prevzema vodenje Revoza v obdobju, ko je ta uspešno zaključil projekt začetka proizvodnje tretjega modela v tovarni, clia 4, in ko je proizvodna dejavnost na zelo visoki ravni, saj praktično obratuje z največjo zmogljivostjo. "To dejstvo je seveda zelo pozitivno tako za podjetje samo, ki je z občutnim dvigom obsega proizvodnje tudi močno povečalo število sodelavcev, trenutno že več kot 3.000, pa tudi za širše slovensko gospodarstvo nasploh," pravi vodja Revozove službe za komuniciranje Nevenka Bašek Zildžović.

Ob nastopu funkcije je Kaan Ozkan izjavil: "Novico o prevzemu vodenja Revoza sem sprejel z velikim veseljem, saj je novomeška tovarna znotraj Renaulta znana kot ena najboljših. Odlikujejo jo bogate kompetence in visoka strokovnost vseh zaposlenih ter resnična zavezanost k zagotavljanju trajne uspešnosti poslovanja. Prepričan sem, da bomo skupaj na podlagi strategije, ki je že vrsto let jasno zastavljena, zagotavljali dolgoročno prihodnost Revoza."

B. B.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni Odlično Sedaj prihaja turk v novo mesto gospodariti. Prodani vsi za peneze Preglej samo prijavljene komentatorje