Kljub stavki so avtobusi vozili po običajnem voznem redu

5.9.2017 | 10:30

Novo mesto - Včeraj, na prvi dan stavke, v skupini Arriva Slovenija 86 odstotkov voznikov skupine Arriva Slovenija ni stavkalo, so sporočili iz imenjene družbe.

V Arriva Dolenjska - Poslovni enoti Novo mesto je zaposlenih 55 voznikov avtobusov in prav vsi so včeraj delali. Stavkali niso niti v Ljubljani in na Ptuju. V Poslovni enoti Koper jih je stavkalo 7 (od skupno 88 voznikov), v Poslovni enoti Maribor 16 (od skupno 96 voznikov), v Slovenski Bistrici: 11 (od skupno 27 voznikov). Stavkalo pa je tudi 49 voznikov Potovalne agencije Alpetour.

»Rad bi se javno zahvalil tistim voznicam in voznikom, ki so včeraj delali. Razumejo sporočilo vodstva, da stavka ni primerno sredstvo za doseganje ciljev ter da vodstvo na izsiljevanje in vsiljevanje nerazumnih in nerealnih zahtev stavkovnega odbora ne more in ne bo pristalo. Moj apel tistim, ki danes stavkajo, razumevajoč njihovo pravico do tega ravnanja, naj si bo razlog zanjo, tak ali drugačen, je, da se vrnejo na delovna mesta in da pomagajo, da s skupnimi močmi, pogovore nadaljujemo in končamo kot uspešna organizacija, ki bo imela prihodnost tudi v bodoče,« je rekel direktor in predsednik uprave skupine Arriva Slovenija Bo Karlsson.

Za danes dopoldne je sicer sklican sestanek vodstva in stavkovnega odbora, so še sporočili iz Arriva Slovenija.

