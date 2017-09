Mali Žan uživa na Luninem hrbtu

5.9.2017 | 11:35

Poni mirno prenaša Žanove vragolije. (Foto: M.B.J.)

Moverna vas - Ko začne sedemletni Žan Brulc iz Moverne vasi pri Semiču govoriti o svojih živalih, poslušalec težko verjame, da bo začel jutri hoditi šele v 3. razred semiške osnovne šole. A da ima živali rad, sploh ni čudno, saj je odraščal med in z njimi. Mama Nevenka in oče Aleš sta namreč redila, preden sta kmetijo preusmerila v prašičerejo, kar 18 redovniških konj slovenske hladnokrvne pasme.

Žan z Luno (Foto: M.B.J.)

Pri hiši je ostala le kasačica Lady, ki jo jaha Žanova starejša sestra Zala. A ker si je tudi mali Žan želel jahati konja, se je odločil sam zbrati denar zanj. Na začetku iztekajočih se počitnic je tako kupil kobilo ponija Luno. »Jahati sem se naučil pa kar sam in to brez sedla, kajti kupil sem ji ga šele pozneje. Malo sem gledal tudi sestro in atija, kako jahata. Pa iz risank sem se tudi naučil,« se namuzne zgovorni fantič.

A očitno mu ni bilo dovolj zgolj jahanje. Ko se je Luna pasla, mu je prišlo na misel, da bi se postavil na njen hrbet. In Luna ni imela nič proti. »Veliko ponijev grize in brca. Naša Luna pa je zelo prijazna do vseh otrok v vasi, ne le do Žana, na katerega se je zelo navezala in za katerim hodi ves čas. Stara je okrog 10 let in tudi prej je bila veliko z otroki, tako da je navajena njihove družbe,« je povedala mama Nevenka ter pristavila, da so kar precej časa iskali primernega konjička za sina.

Žan ponosno pove, da Luna pričakuje naraščaj, a pravi, da ga ne bo prodal. »Ko bom zrasel in ne bom mogel več jahati Lune, si bom kupil večjega konja, toda Luna in njeno žrebe bosta ostala pri hiši,« možato pove Žan, ki sam skrbi tudi za 24 kokoši, petelina, zajca in psa Bobija. »Najprej sem imel pet kokoši, potem pa sem jih počasi dokupoval, teta pa mi je dala petelina. Ko je šola, skrbim za živali popoldne, med počitnicami pa ves dan,« je ponosen na svoj mali živalski vrt.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu, dne 31. avgusta 2017.

Mirjam Bezek - Jakše