V Stožicah dve zmagi za Šentjernejčane

5.9.2017 | 17:30

Ljubljana, Šentjernej - V organizaciji Konjeniškega kluba Stožice se je v nedeljo na Stožiškem ovalu odvil Derby dan, na katerem so uspešno sodelovali tudi Šentjernejčani.

Osrednji točki sporeda sta bili dirka Ljubljanska milja in Derby 2017. V izredni konkurenci v mednarodni dirki za povabljene kasače Ljubljanska milja je zmago slavil povratnik po poškodbi Luther King z Jožetom Sagajem mlajšim z izenačitvijo rekorda ljubljanske steze 1.13,6 na razdalji 1609 m. Drugo mesto je pripadlo Sammi-ju MS in Mitji Slaviču, tretje pa Dakot-u in Milanu Žanu.

Kot sta sporočila člana Kluba za konjeniški šport Šentjernej Lana Zrinjanin in Rok Hočevar, so z veliko nestrpnostjo čakali na razplet v derbiju – najpomembnejši dirki za štiriletne kasače slovenske reje. Marko Slavič je s Pepo v ciljni ravnini prehitel svojega sina Mitjo Slaviča s favoritinjo Izabelo II in slavil zmago s časom 1.18,8 na razdalji 2600 metrov. Pepa je tako osvojila trojno krono – dobila je namreč vse tri generacijske dirke. Na tretje mesto pa se je presenetljivo uvrstil Jori in Roman Jerovšek.

13 KASAČEV IZ ŠENTJERNEJSKE DOLINE

Klub za konjski šport Šentjernej je tokrat zastopalo 13 konj kasačev, ki so ponovno razveselili svoje navijače.

V otvoritveni točki sporeda so dirko v konkurenci 11 kasačev uspešno končali le štirje Šentjernejčani. Slast zmage je prvič v karieri okusila Santa Maria, katere lastnik je Aleš Košak. Do zmage jo je pripeljal Andrej Simončič s kilometrskim časom 1.19,6 na razdalji 1609 metrov. Drugo mesto je pripadlo Arianni in Andreju Košaku, tretje Giselli in Lani Zrinjanin ter četrto Anush A in Janezu Košaku.

V 2. točki sporeda sta do svoje druge letošnje zmage prišli Taxi NP (IT) in Vesna Šuštaršič. V zadnjem ovinku sta si Vesna in Taxi izborili prostor in napadli v ciljno ravnino. Ciljno črto sta prečkali s kilometrskim časom 1.15,9 na razdalji 1.609 metrov. Tretje mesto pa je osvojil Dior MS z Igorjem Novakom.

Šentjernejčani so osvojili še dve četrti mesti. Najprej je v 3. točki sporeda to uspelo Los Angelesu in Petru Zadelu mlajšem s kilometrskim časom 1.18,2 na razdalji 1609 metrov. Nato pa še v 5. točki sporeda Rucoei Spritz (IT) in Andreju Simončiču s kilometrskim časom 1.17,3 na razdalji 1609 metrov.

L. M., foto: KK Šentjernej

