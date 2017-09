Bi želeli ustvarjati v Podjetniškem inkubatorju?

5.9.2017 | 13:15

Foto: FB stran RIC Bela krajina

Črnomelj - RIC Bela krajina je v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavil javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator in za vključitev v coworking prostor v enotah Podjetniškega inkubatorja Bela krajina.

Na voljo so pisarniški prostori v enoti Podjetniškega inkubatorja Bela krajina PH Stratus (1. in 2. etaža), na lokaciji Ulica heroja Stariha 19 v Črnomlju, v skupni površini 106,99 kv.m. ter pisarniški prostori v enoti Podjetniškega inkubatorja TRIS Kanižarica, na lokaciji Kanižarica 41 v Črnomlju, v skupni površini 81 kv.m.

Podjetniški inkubator je subjekt podjetniškega inovativnega okolja z ugodnimi prostorskimi pogoji za začetek delovanja novega podjetja (inkubiranca), ki nudi infrastrukturo, skupne storitve ter svetovanje podjetnikom začetnikom. Ustanovljen je z namenom ustanavljanja in spodbujanja kasnejše rasti podjetij.

Na javni poziv se z vlogo za sprejem v redno članstvo v inkubatorju lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki in drugi poslovni subjekti, ki so vpisani v poslovni register manj kot pet let. Vlogo lahko odda tudi fizična oseba, ki namerava ustanoviti podjetje, pri čemer priloži izjavo z rokom, do kdaj bo podjetje ustanovila.

Podrobneje o pogojih

Redni člani lahko postanejo poslovni subjekti, ki poleg tega izpolnjujejo še vsaj tri pogoje: so mikro, mala ali srednje velika podjetja; razvijajo sodobne tehnološke proizvode ali storitve z visoko dodano vrednostjo; so inovativna podjetja; zaposlujejo visoko kvalificirane kadre; so mlada podjetja s potencialom rasti.

Rok za oddajo prijav je 15. september 2017.

Odprt je tudi poziv k vključitvi v coworking prostor Podjetniškega inkubatorja Bela krajina. Coworking ali sodelo je način dela, ki vključenim posameznikom in podjetjem omogoča, da si občasno ali stalno delijo »sodelovni« prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog.

