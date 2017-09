Posebna priložnost za lastnike mačk

5.9.2017 | 14:00

Foto: B.D.G., arhiv DL

Novo mesto - Do sredine oktobra imajo občani Novega mesta možnost opraviti sterilizacijo muce ali kastracijo mačkona v vseh novomeških veterinarskih ambulantah po izjemno ugodni ceni, je sporočila Tatjana Harlander iz Društva za zaščito živali Novo mesto. Občan bo za sterilizacijo plačal 30 evrov, za kastracijo pa 28 evrov. To seveda velja za tiste srečneže, ki so si predhodno pridobili posebno napotnico, kajti sredstva so omejena.

"Tako nizko ceno lahko trenutno ponudimo občanom predvsem zaradi ugodne cene, ki so jo ponudile naše veterinarske ambulante. K polni ceni res da prispeva delež tudi Mestna občina Novo mesto, vendar moramo vseeno poudariti veliko zaslugo veterinarskih ambulant," še poudarja Harlanderjeva.

Razdelitev napotnic je opravilo Društvo za zaščito živali Novo mesto, ki bo tudi nadzorovalo, da bodo občani res izkoristili ves fond znižanih veterinarskih posegov.

Občane MO Novo mesto pozivajo, da čim prej opravijo sterilizacijo oziroma kastracijo pri svoji živali in ji na ta način omogočijo dolgo ter kvalitetno življenje.

S. G.