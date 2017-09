Na prestajanje zapora bo čakal doma

Štefana Grma sta na sodišče pripeljala pravosodna policista, po obravnavi pa je za nekaj časa lahko odšel domov. (Foto: J. A.)

Novo mesto, Metlika - Sredi lanskega novembra so imeli lastniki hiše v Metliki nenapovedane goste – vlomilce, ki so jim odnesli denar. Prejšnji teden je Štefan Grm iz Lokev pri Črnomlju na novomeškem okrožnem sodišču priznal, da je bil takrat poleg.

Med preiskavo se je izkazalo, da sta bila tistega jesenskega popoldneva v hiši oškodovancev najmanj dva storilca, saj so na kraju našli več različnih sledi čevljev, a poleg Grma jim nikogar drugega ni uspelo identificirati.

Sprva so vlomilci poskušali v notranjost priti skozi teraso, a jim ni uspelo odpreti vrat, več sreče so imeli z oknom v pritličju. Vstopili so v hišo, jo preiskali in odnesli denar. Iz denarnice lastnika je izginilo 15 evrov, iz torbice njegove partnerice 40 evrov, največjo škodo pa je utrpelo eno od metliških športnih društev, saj je lastnik njegov aktiven član in je doma hranil društveno blagajno, v kateri je bilo 630 evrov. Denar je izpuhtel skupaj z vlomilci.

Grm je imel to smolo, da so med preiskavo na terasi našli sled. V nacionalnem forenzičnem laboratoriju so ugotovili, da je njegova.

Okrožna državna tožilka Nada Črnugelj je na predobravnavnem naroku v primeru priznanja krivde predlagala, da se obtoženemu za očitano kaznivo dejanje izreče 10 mesecev zapora, hkrati naj se prekliče pogojna obsodba ljubljanskega sodišča (eno leto in sedem mesecev) ter potem izreče enotna kazen dve leti in štiri mesece zapora. Njen predlog je bil tudi, da se Grmu pripor zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja podaljša, saj gre za specialnega povratnika, ki je bil od leta 2004 že sedemkrat pravnomočno obsojen, največkrat zaradi tatvin, enkrat pa tudi zaradi preprečitve uradnega dejanja in maščevanja uradni osebi.

»Krivdo priznam,« je po predstavitvi obtožbe rekel 46-letni Štefan Grm, oče štirih otrok (eden od njih je še mladoleten), ki je v priporu od 12. junija. Glede svojih življenjskih razmer je pojasnil, da je delal pri zasebniku, ki se ukvarja z lesom, dokler je lahko. »Zaradi zdravstvenih težav potem nisem več mogel, zdaj pri tistem privatniku dela sin,« je rekel in omenil, da je bil pred kratkim na operaciji, da se sicer počuti bolje, a ne še čisto v redu. Ko ga je sodnik Boris Kodrič vprašal, kakšne zdravstvene težave ima, je odgovoril: »Imel sem kilo, dvakrat infarkt, imam povešene ledvice in na njih se nabira salo.«

Odvetnik Igor Smolej je dejal, da premoženjskopravnega zahtevka ne priznavajo, saj naj bi oškodovanec del odškodnine že prejel od zavarovalnice, poleg tega je predlagal, da obtoženi na prestajanje kazni počaka na prostosti, saj je po njegovi oceni v tako slabem zdravstvenem stanju, da kaznivih dejanj sploh ni sposoben izvrševati.

Sodnik je priznanje krivde obtoženca sprejel. Za kaznivo dejanje velike tatvine mu je določil 10 mesecev zapora in preklical pogojno obsodbo, kar je na koncu pomenilo enotno kazen dve leti in štiri mesece zapora, oprostil ga je stroškov postopka, oškodovanca pa je s premoženjskopravnim zahtevkom napotil na pravdo. Na veliko presenečenje tožilke je odpravil pripor, kar pomeni, da bo Grm do prestajanja kazni doma. »Vaše priznanje me je presenetilo, to je bil znak, da ste pripravljeni krivdo sprejeti. Ne želim vas dvojno kaznovati. Vaše zdravstveno stanje vam ne omogoča ponovitve kaznivega dejanja. Ta odločitev je dokaz mojega zaupanja, verjamem, da ne boste več ponavljali kaznivih dejanj. Če se motim, bo potem kazen toliko hujša,« je na koncu rekel sodnik.

Grmu, ki je v zaporu preživel zadnje tri mesece, sta pravosodna policista po obravnavi snela lisice in svobodno je odkorakal iz novomeške sodne palače. Tako bo le do pravnomočnosti sodbe.

