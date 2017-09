Več sindikalnih organizacij podpira stavkajoče delavce skupine Arriva

5.9.2017 | 20:15

Foto: arhiv DL

Ljubljana, Novo mesto - Več sindikalnih organizacij je izrazilo solidarnost z delavci skupine Arriva Slovenija, ki od ponedeljka stavkajo. V pismu, ki ga je tako stavkovnemu odboru kot vodstvu posredoval Sindikat novinarjev Slovenije, pozdravljajo prizadevanja stavkovnega odbora za ubranitev pravic zaposlenih, vodstvo pa pozivajo k poštenim pogajanjem.

"Podpiramo vaš in njihov pravični boj za boljše delovne pogoje, dostojno plačilo šoferjev avtobusov, ne nazadnje tudi pravic potnikov in interesa vseh nas do dostopnega in kakovostnega javnega prevoza," so zapisali v pismu, ki so ga naslovili na predsednika stavkovnega odbora Andreja Mesaroša.

Dodali so, da podpirajo prizadevanja stavkovnega odbora za ubranitev pravic zaposlenih do sindikalnega združevanja in stavke, ter še posebej pozdravili njihovo zavzemanje za pošten dialog in socialno partnerstvo v skupini Arriva Slovenija.

"Obsojamo izsiljevanje in grožnje stavkajočim in sindikatu s strani uprave Skupine in njenega predsednika, Bo Erika Stig Karlssona. Pozivamo ga, da preneha z ukrepi in grožnjami stavkajočim, ter namesto preprečevanja in omejevanja stavke, nemudoma pristopi k poštenim in kulturnim pogajanjem o vsebini vaših stavkovnih zahtev v interesu lastnika, zaposlenih in svojih strank, ne nazadnje pa vseh nas, saj država in lokalne skupnosti subvencionirajo dostopnost in kakovost vaših prevozov v višini polovice prihodkov Skupine," so še zapisali v pismu podpore.

Pod sporočilo se je podpisalo 15 organizacij. Poleg Sindikata novinarjev Slovenije še Sindikat carinikov Slovenije, Sindikat Centrov za socialno delo Slovenije, Sindikat Glosa, Sindikat Kapitanije Slovenije, Sindikat občinskih redarjev Slovenije, Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, Sindikat policistov Slovenije, Sindikat državnih organov Slovenije, Sindikat socialnega zavarovanja Slovenija, Sindikat VIR, Sindikat vojske, obrambe in zaščite, Sindikat zdravnikov družinske medicine Praktik.um, Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije in Visokošolski sindikat Slovenije.

Kot smo sicer že poročali, so avtobusi na Dolenjskem včeraj, prvi dan stavke, vozili po voznem redu, saj v Poslovni enoti Novo mesto ni stavkal nihče od voznikov. Po podatkih Arrive Slovenija jih je stavkalo 83. Karlsson se je opravičil vsem potnikom za nevšečnosti, ni pa še mogel oceniti, kakšna škoda je pri tem nastala. "Upam, da večina naših potnikov stavke ni občutila, saj so včeraj skoraj vse linije obratovale nemoteno, ker se 86 odstotkov vseh naših voznic in voznikov ni udeležilo stavke," je dejal.

Ob tem se je tudi javno zahvalil tistim voznikom, ki delajo. "Razumejo sporočilo vodstva, da stavka ni primerno sredstvo za doseganje ciljev, ter da vodstvo na izsiljevanje in vsiljevanje nerazumnih in nerealnih zahtev stavkovnega odbora ne more in ne bo pristalo," je poudaril.

S. G.