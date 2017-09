Kotorri v zadevi Siročič prišel povedat le osebne podatke in to, da ne bo pričal

6.9.2017 | 11:20

Rajsko Siročič je mirno spremljal dogajanje. (Foto: J. A.)

Redkobesedni Abedin Kotorri (Foto: J. A.)

Odvetnik Andrej Baraga (Foto: J. A.)

Tožilec Bojan Avbar (Foto: J. A.)

Novo mesto - Težko pričakovano zaslišanje gradbinca Abedina Kotorrija, ki je spomladi priznal, da je nekdanjemu prvemu možu Darsa, Novomeščanu Rajku Siročiču, podaril BMW x5 v zameno za avtocestne posle, je splavalo po Krki. »Odločil sem se, da ne bom pričal, da se ne bi zaradi tega sam znašel še v kakšnem kazenskem postopku,« je rekel Kotorri.

V Novo mesto so ga pripeljali iz zapora na Dobu, kjer prestaja dobrih osem let zaporne kazni zaradi nepravilnosti pri vodenju gradbenega podjetja. A na sodišču je bil le kakšnih pet minut, saj poleg osebnih podatkov in tega, da ne bo pričal v postopku zoper Siročiča, ni imel česa povedati.

To je bil hud udarec za tožilca Bojana Avbarja, saj je bil Kotorri njegova glavna priča. Upal je, da bo 43-letnik pojasnil svoj odnos z obtoženim in podrobno razložil, kar je priznal na predobravnalnem naroku – da je Siročiču avto, ki ga je ta vozil od novembra 2007 do junija 2011, podaril v zameno za več kot devet milijonov vredne avtocestne posle. Siročiču se očita kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril.

Zdaj ima sodišče samo izjavo obtoženega, ki je med zaslišanjem povedal, da je šlo za pomoč – da mu je Kotorri tisti avto posodil, ko je ostal brez službe na Darsu in službenega vozila.

Tožilec Avbar je pojasnil, da že zdaj lovijo zadnje trenutke, saj bo zadeva novembra zastarala. »Korupcijska kazniva dejanja je zelo težko preganjati, v prvi fazi jih je zelo težko odkriti, potem pa še zbrati dokaze. Namreč, tisti, ki da darilo, in tisti, ki ga sprejme, tega ne storita javno, zato ni prič,« je izpostavil tožilec.

Sojenje se bo nadaljevalo 26. septembra. Omenimo še to, da Siročiča zagovarja odvetnik Andrej Baraga, nekdanji tožilec in sodnik. Kot tožilec je bil tudi v posebni skupini za pregon organiziranega kriminala, kot sodnik pa nekaj časa celo predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča. Iz sodniških vrst se je med odvetnike umaknil pred dobrima dvema letoma, ko ga je obramba Alenke Bratušek, zoper katero je podpisal nalog za hišno preiskavo, obtožila pristranskosti, saj je bil do nje kritičen na omrežju Twitter.

Janja Ambrožič