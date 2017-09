Delavec padel z gradbenega odra

6.9.2017 | 07:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.17 uri je na Blanci, občina Sevnica, pri izvajanju gradbenih del padel delavec z gradbenega odra. Reševalci NMP Sevica so poškodovanega delavca oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Nesreča pri Koroški vasi

Ob 16.53 sta na cesti Novo mest o- Metlika pri naselju Koroška vas, občina Novo mesto, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoč ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zagorel kombajn

Ob 20.38 je na njivi pri naselju Velika Loka, občina Trebnje, pri opravljanju kmetijskih del zagorel kombajn. Pred prihodom gasilcev je lastnik sam pogasil začetni ogenj. Gasilci PGD Velika Loka so razsvetljevali kraj dogodka, pregledali kmetijski stroj in usmerjali promet.

Goreli tudi električni kabli

Ob 22.29 so ob Mirnopeški cesti v Novem mestu na divjem odlagališču goreli električni kabli. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov pogasili.

Voda v kleti

Ob 20.17 so v Dolenjih Lazih, občina Ribnica, gasilci PGD Ribnica in Dolenji Lazi izčrpali vodo iz kletnih prostorov stanovanjske hiše.

Še vedno sršeni

Ob 18.46 so na Cesti krških žrtev v Krškem, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz večstanovanjskega objekta. Ob 19.37 so gasilci enako sotrili v Mrzlavi vasi, občina Brežice, kjer so gnezdo odstranili iz gospodarskega objekta.

Danes brez vode ...

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode v naselju Potov vrh, Petelinjek in Smolenja vas (občina Novo mesto), da v sredo, 6. 9. 2017, ne bo pitne vode zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju. Dela se bodo izvajala od 8.00 do predvidoma 14.00 ure. V času izvedbe del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 11.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC;

- od 8.30 do 12.00 paodjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORNJE TOPLICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Podvinje – nizkonapetostni izvod Kapele med 8. in 11. uro.

M. K.