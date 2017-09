Šolarji že telovadijo na prenovljeni atletski stezi

6.9.2017 | 08:10

Nevenka Lahne in Bernardka Krnc

Šmarjeta - Na OŠ Šmarjeta so novo šolsko leto začeli z lepim dogodkom - odprtjem prenovljene atletske steze z nogometnim igriščem. Zaradi deževnega vremena so dogodek prestavili v šolo, trak nove pridobitve pa sta prerezali ravnateljica šole Nevenka Lahne in šmarješka županja Bernardka Krnc.

Prenova je zajemala preplastitev steze s tartanom, obnovo prostora za skok v daljino, ureditev odvodnjavanja na nogometnem igrišču in zatravitev igrišča s travno rušo ter ograditev zunanjih športnih površin šole. Kot je pvoedal direktor občinske uprave na občini Tomaž Ramovš, je vrednost investicije znašala dobrih 126 tisoč evrov - šolsko ministrstvo je prispevalo dobrih 39.300 evrov, Občina Šmarješke Toplice pa skoraj 86.700 evrov, ki jih je v proračun nakazala OŠ Šmarjeta iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

Letos 333 otrok, od tega 46 prvošolčkov

Prvošolčki z rumenimi ruticami okrog vratu

Ravnateljica Lahnetova je povedala, da bo v šolskem letu 2017/2018 šolo obiskovalo 333 otrok v 15 oddelkih (eden več kot lansko leto), od tega deset oddelkov od 1.- 5. razreda in pet oddelkov od 6.-9. razreda. V prvi razred so sprejeli 46 prvošolčkov.

V vrtcu Sonček je letos en oddelek manj, kar pomeni deset. Od tega so štirje oddelki II. starostnega obdobja vsi zapolnjeni do fleksibilnega normativa (+2), ravno tako dva kombinirana oddelka, v štirih oddelkih prvega starostnega obdobja je še nekaj prostih mest. »S 1. septembrom je v vrtcu vpisanih 174 otrok, do konca leta pa bomo s čakalnega seznama sprejeli še sede otrok, tako da bo z 31. decembrom v vrtcu 181 otrok,« je še pojasnila Lahnetova.

L. Markelj, foto: OŠ Šmarjeta

