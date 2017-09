Prvi šolski dan na Ekonomski in trgovski šoli Brežice

6.9.2017 | 08:20

Novinci v programu predšolska vzgoja in razredničarka Vladka Lopatič Omerzu, prof.

Brežice - Letošnjega prvega septembra je Ekonomska in trgovska šola Brežice prijazno odprla vrata za svoje dijake višjih letnikov in za 90 novincev v zanje novih srednješolskih programih. Skupaj je letos prvi dan v Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice vstopilo 275 dijakov.

Medtem ko so se starejši dijaki ob 8. uri zjutraj zbrali v svojih že znanih matičnih učilnicah, so se novinci najprej spoznavali pred vhodom v šolsko stavbo, kjer so jih pričakali ravnateljica dr. Mojca Tomažin in njihove nove razredničarke ter razrednik. Po uvodnem pozdravu in izrečeni dobrodošlici novincem so jih nove razredničarke in razrednik Katarina Kukovičič Unetič (program trgovec – 17 dijakov), Vladka Lopatič Omerzu (predšolska vzgoja – 30 dijakov), Hermina Vučajnk (ekonomski tehnik SSI – 31 dijakov) ter Boris Ambrož (ekonomski tehnik PTI – 12 dijakov) popeljali v lepo pripravljene matične učilnice, kjer so se najprej predstavili in pogovorili ter uredili vse potrebno za prijeten začetek pouka. Ogledali so si šolske prostore in lepo telovadnico. Šola se je med počitnicami tudi nekoliko prenovila oz. polepšala, do konca jeseni pa se bo še dodatno uredila. Gre za popravilo strehe, zamenjavo žaluzij na južni strani šole in vrsto posodobitev, ki so v načrtu v prvih mesecih, ko bodo na voljo tudi dodatna sredstva za nova učila. Prvi šolski dan so vsi dijaki imeli tri ure z razrednikom in po malici še tri skrajšane ure po urniku, kjer so spoznali tudi ostale profesorje in poklepetali o načinu dela in novih vsebinah, ki jih čakajo.

Dijakom je bila že prvi dan na voljo topla malica, dobili so svoje garderobne omarice, polne vrečke učbenikov iz šolskega sklada in veliko dobrih napotkov, kako najlepše preživeti prvi in vse naslednje dni v Ekonomski in trgovski šoli Brežice. Profesorski zbor se bo tako kot doslej trudil, da bi dijaki v štirih neponovljivih letih mladosti pridobili vse potrebno znanje v prijetnem in čim bolj spodbudnem okolju, da bi pridobili vse potrebne veščine za vključevanje v sodoben svet in da bi iz odraščajočih otrok postali dobri in uspešni odrasli, ki bi znali pravilno ubirati življenjske poti na višjih in visokih šolah ter fakultetah in hkrati že bili pripravljeni za takojšnjo zaposlitev in morebitni študij ob delu. Poleg vsega pa želimo, da bi jih vodili tudi strpnost in solidarnost, kar je za sodobni svet še kako potrebno, in da bi bili na poti v šolo in domov vedno varni.

Tekst in foto: Metka Galič

