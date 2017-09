Prvi šolski dan je župan preživel z učenci OŠ Brežice

6.9.2017 | 08:25

Župan Ivan Molan in ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak med prvošolci. (Foto: Občina Brežice)

Gremo v šolo

Brežice - V šolskem letu 2017/2018 bo osem osnovnih šol in eno podružnično šolo v občini Brežice obiskovalo 1.949 učenk in učencev, od tega je 233 otrok danes prvič sedlo v šolske klopi. Župan občine Brežice Ivan Molan ob prvem šolskem dnevu obišče eno izmed osnovnih šol v občini in učiteljem, učencem ter staršem zaželi obilo uspeha, sreče in varnosti v novem šolskem letu. Letošnji 1. september je župan preživel na največji osnovni šoli v občini, na Osnovni šoli Brežice, ki jo letos obiskuje 819 otrok, od tega 105 prvošolcev.

Učenci od 2. do 9. razreda so se zbrali na sončni ploščadi pred Športno dvorano Brežice, kjer sta jih z iskrivim programom pričakala botra Pehta in stric Bedanec. Zbrane je najprej pozdravil župan Ivan Molan, sledil je nagovor ravnateljice mag. Marije Lubšina Novak, potem pa so učenci sledili svojim razrednikom v učilnice. Nekoliko kasneje sta tudi prvošolce in njihove starše na dvorišču šole pozdravila Pehta in Bedanec. Prvošolcem je šolski otroški zbor pod vodstvom mentorice Darje Kalin zapel šolsko himno, otroške igre in plese iz preteklosti pa so predstavili člani otroške folklorne skupine z mentorico Zdenko Dušič. Župan Ivan Molan je nato v spremstvu ravnateljice obiskal 1.b razred, kjer je sodeloval pri uvodnih aktivnostih in skupaj z otroki pomalical.

L. K.