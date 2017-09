Vstopili smo v okrašeno avlo

6.9.2017 | 08:30

Novo mesto - Učitelji podaljšanega bivanja Osnovne šole Šmihel Novo mesto smo pripravili avlo in jedilnico za vstop v novo šolsko leto. Vzgojiteljica Erna Lukšič se te dejavnosti vsako leto loti z veliko odgovornostjo in vedno najde nove in zanimive ideje. Že ob zaključku lanskega šolskega leta se ji je porodila ideja za izdelavo škratov. Začela jih je ustvarjati. Pomagali smo ji tudi ostali učitelji podaljšanega bivanja. Naredili smo veliko škratov in vil, s katerimi smo okrasili avlo.

Vse obiskovalce šole najprej pozdravi napis: »Učitelji podaljšanega bivanja smo v našo šolo povabili posebne goste. Šolski škrati so skrili zaklad znanja in šolske vile jim bodo šepetale namige, kako najti ta zaklad. Pri tem jim bodo pomagali dobri delavci šole in starši. Ko bo vsak otrok našel zaklad znanja, se bomo skupaj veselili in praznovali – ponosni na svojo domovino zapeli v mili slovenščini«.

Helena Murgelj

Galerija