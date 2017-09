Presenečenje za šmihelske prvošolce

6.9.2017 | 08:35

Šmihelski prvošolci 1. a razreda

Šmihelski prvošolci 1. b razreda

Novo mesto - Prvi šolski dan je bil posebej doživet za prvošolce Osnovne šole Šmihel Novo mesto. Pripravili so jim presenečenje - obisk gledališča Zavod Enostavno Prijatelji. Po prisrčnem pozdravu ravnateljice šole mag. Irene Hlača, so si prvošolci skupaj s starši ogledali poučno, zabavno in smešno predstavo z naslovom Petjin kolesarski izlet. Spoznali so navihano in zabavno prvošolko Petjo, ki jih je popeljala na izlet s svojim kolesom. Prijazna policistka Srečka je k sodelovanju povabila prisotne. Podučila jih je o pomenu prometnih znakov, ustrezni in varni vožnji s kolesom ter obnašanju v prometu.

Na šoli sta dva oddelka prvošolcev, skupaj 36 učencev. Po ogledu predstave so se odpravili v lepo okrašene učilnice. Učenci 1. a razreda so odšli z razredničarko Vlasto Močnik Gabrič in učiteljico Lauro Gabrič. Učence 1. b razreda bosta poučevali učiteljica Klavdija Hrastar in vzgojiteljica Metka Slana Pevec. V podaljšanem bivanju bosta z njimi vzgojiteljica Erna Lukšič in učitelj Boštjan Miklič.

Učiteljice so jim pripravile prisrčen sprejem v učilnicah. Prvošolci so povedali, kaj jim je v učilnicah všeč in kaj bodo v njih delali. Na zanimiv način so se predstavili drug drugemu. Učiteljica jih je poklicala po imenu. Vsakemu so zavezali okrog vratu rumeno rutico in jim čestitali za vstop v šolo. Razveselili so se rutic, ki jih bodo varovale na cesti in oznanjale, da so prvošolci. Posladkali so se s torto in sokom. Bilo je vsega po malem: zabave, smeha in tudi kakšna solzica je bila vmes. Srečno, prvošolci.

Helena Murgelj

