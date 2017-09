Dobovski prvi šolski dan

6.9.2017 | 08:50

Dobova - Spet je tu novo šolsko leto in vsi smo polni pričakovanj in želj po znanju. Na OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova smo se ob prihodu vsi učenci zbrali v šolski jedilnici, le učence prvega razreda čaka sprejem popoldne. Najprej nas je lepo pozdravila naša ravnateljica Ivana Baškovič in nam zaželela veliko uspeha, sreče, pridobljenega znanja in dobrih ocen v novem šolskem letu. Zatem je prebrala tudi voščilo ministrice za šolstvo in župana naše občine Ivana Molana.

Po predstavitvi novih učiteljic je lepo pozdravila še učence, ki so prišli iz podružnice iz Kapel v 7. razred. Skupaj s svojimi razredniki smo nato odšli v matične razrede, kjer smo dobili učbenike, urnik in se pogovorili o stvareh, ki se nanašajo na novo šolsko leto. Sledila je malica in potem smo nadaljevali s poukom po urniku.

V novem šolskem letu želim vsem učencem in učiteljem veliko uspeha.

Urša Nakani, 8. a, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova