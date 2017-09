Bohemija je bila za Adrio peklenska

6.9.2017 | 09:15

Dušan Rajović je imel v drugi etapi lepo priložnost za dobro uvrstitev. (Vir fotografije: spletna stran KK Adria Mobil)

Novo mesto - Kolesarji Adrie Mobil so prejšnji teden tekmovali na etapni dirki po Južni Bohemiji na Češkem, kjer pa jim marsikaj ni šlo po načrtih.

Po 2,5 km dolgem moštvenem prologu, na katerem si je Adria nabrala 11 sekund zaostanka, se je v tehnično zahtevnem zaključku 135 km dolge druge etape najbolje znašel Nizozemec Jason Van Dalen in zanesljivo zmagal. Kolesarje Adrie, sploh Dušana Rajovića, je celo etapo spremljala smola. Najprej je po vodi splavalo Dušanovo prvo mesto na prvem letečem cilju, saj so kolesarji tja prišli pred sodniki, nato pa se je Srb v novomeškem dresu, ki so mu moštveni kolegi v zaključku pripravili dober položaj, 150 m pred ciljem zapletel, moral je močno zavirati in bil na koncu ob dobro uvrstitev.

Tretja etapa je zaradi nizkih temperatur in dežja precej spominjala na belgijske klasike. Začetek je bil obetaven, saj je Rajoviću uspelo ujeti pobeg, a je med ubežno šesterico zdržal le do 80. km, ko je na vzponu zaostal. V cilj so sicer prvi prišli trije ubežniki, med katerimi je imel največ moči domačin Josef Cerny.

Četrta etapa je bila najtežja in v drugi polovici je v ospredju ostala skupina 18 kolesarjev, med katerimi sta bila tudi 18-letni Žiga Horvat in Radoslav Rogina. Žiga se je držal odlično vse do zadnjega vzpona dva km pred ciljem, tako da je bil na koncu najboljši Adrijin mož Rogina, ki je zasedel 11. mesto, s tem je napredoval na deveto mesto v skupni razvrstitvi, Horvat pa je bil 17. Etapo je dobil Švicar Patrick Schelling, Dušan Rajović pa je zaradi bolečine v kolenu odstopil 20 km pred ciljem.

Zadnja etapa je ponovno potekalo v dežju in dirka, ki že tako velja za zelo težko, je bila letos še bolj zahtevna, o čemer priča tudi podatek, da jo je končalo le 66 kolesarjev od 156, kolikor jih je bilo na startu prve etape. Peta etapa se je končala s sprintom skupine, v kateri je bilo okoli 30 kolesarjev. Zmagal je Danec Casper Folsach iz ekipe Team Giant – Castelli, v skupni razvrstitvi pa je slavil Čeh Josef Cerny (Elkov – Author Cycling Team). Rogina je dirko končal na devetem mestu z zaostankom minute in 15 sekund.

»Na razplet dirke je zelo vplival že kratek ekipni prolog. Dirka je bila izrazito sprinterska, največja težava pa so predstavljali slabo vreme in slabe ceste, kar mi ni ustrezalo. Deveto mesto je moj maksimum na tej dirki,« je po zaključku napornega tedna povedal Rogina.

Boris Blaić