Prvi šolski dan

6.9.2017 | 09:00

Krško - Na OŠ Jurija Dalmatina Krško je 1. septembra spet zaživelo, saj smo po dveh mesecih počitnic prišli v šolo z velikim veseljem. Dobili smo novo razredničarko in spoznali nove učitelje. Najprej smo se zbrali na šolskem dvorišču, od koder smo z razredničarko odšli v telovadnico. Tam nas je sprejela gospa ravnateljica in vsem zaželela uspeh v novem šolskem letu 2017/2018. Potem smo odšli v matične učilnice, kjer smo se pogovarjali o novem šolskem letu. Nato smo imeli še dve uri pouka po urniku … Upam, da bo to zelo uspešno leto.

Marcel Molan, 7. c

Tukaj je, 1. 9. 2017, začetek novega šolskega leta. Nestrpno sem čakala ta dan, saj sem po dolgem času videla sošolke in sošolce. Zjutraj smo se zbrali pred šolo učenci višje stopnje, se objeli in izmerili, kdo je večji. Odpravili smo se v telovadnico, kjer nas je pričakala gospa ravnateljica in nam zaželela uspešno šolsko leto. Učenci smo se nato s svojimi razredniki odpravili v matične učilnice in se pogovarjali, kako bo potekalo šolsko leto za 7. razred. Imeli smo še dve uri pouka in spet kratke počitnice, saj je bil pred vrati vikend. V ponedeljek pa se spet začne zares …

Ava Germek, 7. c

In kako so vstop na OŠ Jurija Dalmatina doživeli naši prvošolčki;

Sofia, 1. b: Mene ni bilo nič strah. Vse mi je bilo ful všeč.

Viktorija, 1. b: Meni je bilo zelo všeč in to čisto vse.

Laura, 1. b: Vsi imamo najboljše učiteljice.

Galerija