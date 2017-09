Prvošolci spoznali Mojco Pokrajculjo

6.9.2017 | 09:10

Dobrnič - Petek, 1. september, je bil za vse šolarje poseben dan, saj se je pričelo novo šolsko leto 2017/2018, polno načrtov, izzivov, pričakovanj in želja. Ta dan je bil še posebej pomemben za vse tiste starše in njihove otroke, ki so šolski prag prestopili prvič.

Ob tem pomembnem dogodku se je deset prvošolcev skupaj s svojimi starši zbralo v telovadnici, kjer so jih že nestrpno pričakovali ostali učenci šole. Po uvodnem pozdravu učenk četrtega razreda, Lare Slak in Mance Verce, je sledil živahen ples Urca, ki nas je spomnil, kako hitro teče čas, tudi počitniški. Vse navzoče sta pozdravila vodja PŠ Dobrnič Ana Kastigar in ravnatelj OŠ Trebnje Rado Kostrevc, ki je otrokom zaželel uspešno šolsko leto.

Ob tej priložnosti sta nas s svojim obiskom počastila podžupan Občine Trebnje dr. Jože Korbar in direktor Občinske uprave mag. Janez Pirc. Podžupan je vsem prvošolcem podelil knjigo Neže Maurer Ti si moje srce in starše povabil, da jo preberejo svojim otrokom in odkrijejo plemenito sporočilo, ki jo v sebi skriva slikanica. Prepričan je, da se v učencih skrivajo številni talenti, ki bodo prispevali k temu, da bodo uspešni v svojem bodočem poklicu. Tako bodo lahko prispevali k kvalitetnejšemu življenju v okolju, v katerem bodo živeli.

Moderatorki sta navzoče spomnili, da ima laž kratke noge. Igralci dramskega krožka so jim z igro in petjem to nazorno prikazali. Prvošolci so morali poiskati pot do učilnice, ki jo je za njih označila Mojca Pokrajculja z lončki. Med iskanjem so opravljali različne naloge. Vse so uspešno opravili, zato so našli pravo učilnico. Za nagrado so dobili lonček z medom in pesmico o sladkosnedem medvedku. Učiteljicama in staršem so obljubili, da bodo vedno vse povedali po resnici. Polni novih vtisov in pričakovanj, kaj jih v tem šolskem letu še čaka, so se odpravili domov.

Prvošolcem in vsem ostalim učencem šole želimo, da bi v novem šolskem letu v spodbudnem učnem okolju pridobili čim več znanja in izkušenj, ki jim bodo pomagale spreminjati svet na bolje. Pri tem jim bomo pomagali učitelji, starši in njihovi vrstniki.

Klavdija Livk, Bojana Kastigar