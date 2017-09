Pivovarjev dovolj že za festival

6.9.2017 | 14:25

Foto: Pivovarna Ressel

Samo Žabkar (Foto: M. L.)

Dominik Goričar (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Ta konec tedna bo v Posavju precej v znamenju piva, saj se bodo na sevniškem gradu zbrali pivovarji in ljubitelji piva s tega območja in iz nekaterih drugih delov Slovenije. Kavarna Graščakova hči bo namreč organizirala 3. grajski festival kraft piva.

Na sevniškem festivalu bo med drugimi nastopila tudi Pivovarna Ressel, ki jo je ustanovilo Goričarjevo podjetje iz Slivja pri Podbočju in jo pred dnevi predstavilo javnosti.

V okviru te predstavitve so si obiskovalci lahko najprej ogledali Goričarjev obrat v Slivju. Dogodek so nadaljevali v Gostilni Žolnir v Kostanjevici na Krki. Zbrane v Kostanjevici na Krki sta nagovorila direktor pivovarne Dominik Goričar in vodja pivovarne Samo Žabkar, ki je predstavil različne vrste piva, ki že prihajajo iz cistern v Slivju. Dogajanje je popestril brežiški kantavtor Peter Dirnbek.

Če razmišljate o pivovarstvu in o podjetnosti, boste morda našli tudi kakšno spodbudo zase ob branju daljšega zapisa na to temo v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L., foto: M. L. in Pivovarna Ressel

