Inšpektorji bodo v času trgatve poostrili nadzor

6.9.2017 | 09:45

Foto: B.D.G., arhiv DL

Zaradi suše in obilice sončnega vremena je trgatev v večini vinorodnih območij letos bolj zgodnja kot običajno. V prihodnjih dneh pa bodo svoj nadzor nad prometom z grozdjem in prevozi grozdja med obrati poostrili tudi inšpektorji.

Kot so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo bo v času trgatve izvajal tudi nadzor nad prijavo pridelka grozdja v register pridelovalcev grozdja in vina.

Pristojni inšpektorat bo v času trgatve nadzoroval pridelovalce in kupce grozdja, ki morajo zagotoviti, da bo vsak prevoz grozdja spremljal ustrezen dokument. Za ustreznega se šteje kakršenkoli dokument (dobavnica, prevoznica) s podatki o tem, kdo, kdaj, kam, komu in koliko grozdja se prevaža, katero grozdje in kdo ga je pridelal. Dokument ni potreben v primerih, če grozdje v predelovalni obrat vozi pridelovalec sam oziroma zanj nekdo drug in je razdalja prevoza manjša od 40 kilometrov.

Podrobnejša pojasnila o pravni podlagi in obliki ter vsebini dokumenta, ki mora spremljati prevoz grozdja, so dostopna na spletni strani ministrstva.

S. G.

