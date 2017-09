Kostak gradi sortirnico v Mariboru

6.9.2017 | 12:15

Vir: Kostak

Krško - Na Teznem v Mariboru raste nova sortirnica mešanih komunalnih odpadkov, v katerega bo tamkajšnja Snaga vložila 12,5 milijona evrov, pri projektu pa sodelujejo tri krška podjetja: projektantsko podjetje Kostak GIP, podjetje Willy Stadler kot dobavitelj opreme in družba Kostak kot glavni izvajalec in koordinator vseh gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Kot trdijo v Kostaku, bodo v Mariboru zgradili najsodobnejšo sortirnico mešanih komunalnih odpadkov v Evropi. Sortirna linija bo zgrajena po najnovejših standardih, tako da v okolje ne bo širila smradu in prahu, prav tako bo onemogočeno izlivanje odpadnih voda. Iz mešanih komunalnih odpadkov bo izločala tiste materiale, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti kot sekundarne surovine. Vse ključne funkcije sortiranja bodo opravljali stroji, človeška delovna sila pa bo izvajala samo optično kontrolo nad prebranimi frakcijami in upravljala posamezne stroje, so o projektu sporočili z Kostaka.

Gradbena dela so se začela v avgustu, začetek montaže sortirne linije je načrtovan v začetku leta 2018, poskusno obratovanje pa v začetku junija 2018. Objekt bo obsegal 4.500 kvadratnih metrov, v njem pa bo mogoče obdelati 25 ton mešanih komunalnih odpadkov na uro oz. okoli 40.000 ton na leto v eni izmeni, kar je približno še enkrat več od kapacitet Kostakovega obrata v Spodnjem Starem Gradu. Količina odloženih odpadkov na deponijo se bo zelo zmanjšala, kar bo bistveno pocenilo ravnanje z odpadki v občini Maribor, še poudarjajo v Kostaku.

B. B.