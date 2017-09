Dvanajst učencev prvič prestopilo šolski prag

6.9.2017 | 12:00

Krmelj - Petek, 1. 9., je bil za vse učence poseben dan, saj so se vrata krmeljske osnovne šole po poletnih počitnicah znova odprla. Še posebej pa je bil dan poseben za tiste starše in njihove otroke, ki so šolski prag preskočili prvič.

Da bi bili njihovi prvi koraki v šoli lažji, so jim učenci višjih razredov z učitelji pripravili poseben sprejem. Vseh 12 prvošolcev je po nagovoru ravnateljice in razredničarke Majde od devetošolcev prejelo rumeno rutico in balon, s svojim obiskom pa nas je prijetno presenetil tudi Kuža Pazi. To je tisti kuža, ki poskrbi za večjo osveščenost najmlajših o prometni varnosti. Skupaj smo se odpravili na krajši sprehod v okolico šole in ponovili pravila za varno prečkanje ceste. Med tem časom je imela učiteljica Majda v učilnici 1. razreda krajši sestanek s starši, vsi prvošolci pa so prejeli brezplačno gradivo za 1. razred.

Sledile so delavnice, kjer je vsak prvošolec izdelal kužka iz papirja, za še slajši zaključek dneva pa smo se na koncu z veseljem posladkali s sladoledom in čokoladnimi torticami na palčki.

Dragi učenci, želimo vam še eno uspešno šolsko leto. Stopimo skupaj novim izzivom naproti …

Ines Colner