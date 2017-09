Reševalci odslej še bolje opremljeni

6.9.2017 | 13:30

V Črnomlju bodo med drugim dobili nova avtomatska zunanja defibrilatorja – AED z zunanjo omarico. (Foto: arhiv DL)

Črnomelj - Občina Črnomelj se je junija letos prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017. S prijavo na razpis so bili uspešni in tako je županja Mojca Čemas Stjepanovič z Ministrstvom za zdravje že podpisala pogodbo v višini 5.599,06 EUR, in sicer za nabavo dveh ročnih terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči, en ročni terminal za reševalne postaje za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze in dveh avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico.

Gre za investicijo, ki je pozitivna predvsem iz vidika koristi za širšo družbeno skupnost. Nabava terminalov bo povečala kakovost storitev nujne medicinske pomoči na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Z nabavo terminalov se bo zdravstveni dom kot izvajalec službe nujne medicinske pomoči vključil v dispečarsko službo zdravstva, ki bo koordinirala delovanje ekip nujne medicinske pomoči na celotnem področju RS, so še sporočili iz občine Črnomelj.

S. G.