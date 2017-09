Če ugasnemo mi, bo ugasnilo še kaj

6.9.2017 | 17:30

Predsednik Igor Pirkovič (na levi) ob prihodu na domačijo gostitelja Jožeta Grgoviča (v sredini) (Foto: M. L.)

Veliko pesnikov, veliko (novih) besedil (Foto: M. L.)

Pogovor (Foto: M. L.)

Gorenja Brezovica - Če ugasnemo mi, s tem trasiramo pot poneumljanju, ki se mu reče besedila v slovenski glasbi. V tem duhu je predsednik Društva pesnikov slovenske glasbe Igor Pirkovič nagovoril udeležence srečanja društva nedavno pri Jožetu Grgoviču, enem od članov, na Gorenji Brezovici (pri Šentjerneju).

Na Grgovičevem domu, kjer so se avtorji besedil za slovensko glasbo zbrali k zajtrku, preden so odšli na občni zbor v Šentjernej in zatem na izlet po širši okolici, je igral ansambel Frančič. Nastopil je tudi Grgovičev vnuk Davor Vovko.

Udeleženci srečanja so se s trenutki tišine poklonili spominu na umrle člane.

M. L.

