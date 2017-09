Tudi do Bruslja, če bo treba

6.9.2017 | 18:25

Da bodo šli do Bruslja, če bo treba, pri nas ta čas grozi marsikdo, ki ne verjame v domače inštitucije s sodstvom vred, tako pa pravijo tudi člani civilnih iniciativ, ki se ukvarjajo z nedavno ekološko katastrofo v Zalogu, o čemer ta teden obširno poroča Dolenjski list v svoji tiskani izdaji.

PETICIJO PODPISALO ŽE 4.500 LJUDI

Po požaru v Zalogu in ekološki katastrofi civilna iniciativa Občani brez meja in RDEG Ivančna Gorica opozarjata na pomanjkljivo zbiranje vzorcev za analize. Odločeni so, da cilje peticije uresničijo v celoti, če bo potrebno, tudi v Bruslju.

Z REŠEVANJEM PONIKALNICE NE GRE ODLAŠATI

»Na Dolenjskem še nisem videl tako onesnažene reke, kot je Temenica,« pravi Andrej Hudoklin z novomeške območne enote Zavoda za varstvo narave, ki je prejšnji teden skupaj s tukajšnjimi ribiči popisoval črne izpuste v eno najbolj poznanih ponikalnic pri nas. »Temenica po tiho umira,« še svari Hudoklin in poziva k urejanju razmer, saj reko bremenijo tudi gnojnica in kmetijska obdelava vse do vodotoka, treba bo urediti fekalne in meteorne vode ter zmanjšati vpliv čistilne naprave.

TOŽILEC OSTAL BREZ GLAVNE PRIČE

Težko pričakovano zaslišanje gradbinca Abedina Kotorrija, ki je spomladi priznal, da je nekdanjemu prvemu možu Darsa, Novomeščanu Rajku Siročiču, podaril BMW X 5 v zameno za avtocestne posle, je prejšnji teden splavalo po Krki. »Odločil sem se, da ne bom pričal, da se ne bi zaradi tega sam znašel še v kakšnem kazenskem postopku,« je rekel Kotorri. Zadeva je tako zdaj tik pred zastaranjem.

