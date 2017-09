Voznike na bolj umirjeno vožnjo opozarjajo tudi novi prikazovalniki hitrosti

6.9.2017 | 14:45

Novo mesto, Šmarjeta - Mestna občina Novo mesto in Občina Šmarješke Toplice sta v okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov na kritičnih prometnih lokacijah postavili prikazovalnika hitrosti »Vi vozite« MHP50, zaradi katerih promet že poteka varneje. Prikazovalnika sta del vseslovenskega projekta Skupaj umirjamo promet, katerega pobudnik je podjetje Sipronika in v katerem bo že drugo leto zapored ob sofinanciranju Zavarovalnice Triglav 12 slovenskih občin aktivno umirjalo promet v naseljih, v bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh.

Glavni cilj je počasnejša vožnja v naseljih ter v okolici šol in vrtcev, kjer so najbolj izpostavljeni predvsem najmlajši pešci. V 18 občinah, kjer so bili tovrstni prikazovalniki postavljeni v pretekli sezoni, se je hitrost na izbranih odsekih v povprečju znižala za 2 km/h, za približno 4 % pa se je zmanjšal tudi delež prehitrih voznikov.

Prikazovalniki vplivajo na voznike

Najbolj izrazito zmanjšanje deleža prehitrih voznikov v obeh občinah so zaznali v novomeški občini (za 13 odstotkov), na Seidlovi cesti, kjer prikazovalnik hitrosti stoji v neposredni bližini Osnovne šole Center. »Na Mestni občini Novo mesto nadaljujemo z ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, pri čemer so razumljivo v ospredju najbolj ranljivi udeleženci – otroci na šolskih poteh. Nova lokacija, ki smo jo ob začetku šolskega leta opremili z merilnikom hitrosti, je Seidlova cesta, prikazovalnik pa bo nameščen tudi v OŠ Center. Gre za preverjeno učinkovit ukrep, ki je v preteklih letih v Šmihelu in na Grmu že pripomogel k bolj previdni vožnji neposredni bližini šol,« je povedal župan Gregor Macedoni.

Delež prehitrih voznikov se je za 3 odstotke znižal tudi v Občini Šmarješke Toplice, kjer je prikazovalnik hitrosti postavljen ob regionalni cesti na vstopu v naselje Šmarjeta. »Na ta način želimo poskrbeti predvsem za varnost otrok, kot tudi njihovih staršev. Na mestu županje želim naši občini zdravo in varno življenjsko okolje in verjamem, da to želijo tudi vsi naši občani. Zato se zahvaljujem vsem voznikom, ki se zavedajo, da na cesti niso sami,« je o pomenu nove pridobitve za občino povedala Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice.

Prijazen preventivni ukrep

Pametni prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« MHP50 spadajo v kategorijo prijaznih preventivnih ukrepov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. »Kot v večini primerov se je tudi v obeh dolenjskih občinah, v katerih smo postavili prikazovalnika hitrosti »VI VOZITE«, pokazal pozitiven učinek na udeležence v prometu. Kljub temu občinama svetujemo, da redno pregledujeta podatke na portalu www.vi-vozite.si in z njihovo pomočjo skupaj s policijo, redarstvom in predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sprejmejo morebitne dodatne ukrepe, ki bodo zagotovili, da bodo vozniki začeli omejitev hitrosti jemati bolj resno,« je pojasnil direktor Sipronike Marjan Kržišnik.

Manj hitrih voznikov, več varnosti

Za večjo prometno varnost si z različnimi aktivnostmi že vrsto let prizadevajo v Zavarovalnici Triglav. Skladno z vrednotami, med katerimi sta v ospredju varnost in odgovornost, so podprli tudi postavitev prikazovalnika hitrosti v Mestni občini Novo mesto in Občini Šmarješke Toplice. »V zavarovalnici z najdaljšo tradicijo v Sloveniji smo ponosni, da dolenjskim šolarjem ter drugim udeležencem v prometu skupaj z novomeško in šmarješko občino ter podjetjem Sipronika zagotavljamo varnejše poti. Na podlagi dosedanjih izkušenj namreč dobro vemo, da prikazovalniki učinkovito umirjajo promet in tako resnično zvišujejo varnost na izbranih cestnih odsekih,« je dejal Edo Povhe, direktor Območne enote Novo mesto Zavarovalnice Triglav.

S svojo prisotnostjo so novo pridobitev v obeh dolenjskih občinah danes počastili tudi lokalni ambasadorji prometne varnosti in projekta Skupaj umirjamo promet, člani Kolesarskega kluba Adria Mobil Novo mesto. »Zaradi narave našega športa veliko časa preživimo na cesti. Ker so kolesarji med najranljivejšimi udeleženci v prometu, nas še posebej veseli, da bodo poti naših članov, med katerimi je 50 predšolskih in osnovnošolskih otrok, v novem šolskem letu varnejše in prijaznejše. Tudi sami pa želimo z zgledom naših kolesarjev voznike in druge udeležence v prometu spodbuditi k umirjeni in varni vožnji,« pa je povedal Bogdan Fink, direktor novomeškega kolesarskega kluba.

Komentarji (3)

Bobo
A ni "vi vozite" slovnično nepravilno? Mene so učili, da bi bilo prav "vozite X km/h". Nekaj takega, kot padel je dol, kjer je beseda dol odveč.

krajan
Oj, gospodje. Semafor na križišču Westrove in Šegove že kar nekaj mesecev ne deluje. Se ne vozite mimo??

tri dimenzionalni
A tako a niste več v kh kh finančnem krču? Ko sem jaz zaprosil določeno osebo iz zgornje sliko če bi nam lahko uredili prometno ureditev v našem kraju, je bila občina v kh kh finančnem krču kh kh. Pa je šlo samo za znak. A tu pa ni problem te table nabavljat, ki so xx krat dražje. Da ne govorim o tistem osvetljevalnem prehodu za pešče pred Ločno, ki je bil vreden kar nekaj xy tisoč evrov. Me veseli da niste več kh kh v finančne krču, mi imamo pa tam še vedno prometni kao kh kh a veste? Ne morem se veselit vaših vrhunskih dosežkov .... Mimgrede za vse ki se čudite zakaj toliko "kh kh" v besedilu, ta medmet ima določen pomen.