FOTO in VIDEO: Krka izločila Krško v osmini finala pokala

7.9.2017 | 10:00

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Skoraj senzacionalen je izid včerajšnje tekme osmine finala slovenskega nogometnega pokala v Novem mestu. Mladi nogometaši novomeške Krke, predzadnjeuvrščeno moštvo druge slovenske nogometne lige, so po podaljšku s 3:2 ugnalo Krško, tretjeuvrščeno ekipo Prve lige Telekom Slovenije, pred katero sta na lestvici le Maribor in Olimpija.

Krčani so bili tokrat v Novem mestu, seveda, veliki favoriti in začetek tekme ni prav v ničemer kazal, da svoje vloge ne bodo udejanjili tudi na igrišču. Stalno so pritiskali na vrata domačega vratarja Darka Marjanovića, medtem ko je domačinom komaj kdaj uspelo priti prek sredine igrišča. A tako je bilo le do srede prvega polčasa, ko so Krkini mladci videli, da proti moštvu, ki se jim je zoperstavilo s kopico siceršnjih rezervistov na igrišču, lahko zaigrajo tudi bolj podjetno. Začeli so se bližati krškim vratom, v katerih je tokrat namesto prvega vratarja Marka Zalokarja stal devetnajstletni Žiga Frelih. Ko je v 31. minuti po hitri akciji hitri dvajsetletni Hrvat v Krkinem dresu Maks Slunjski prodrl po levi in je že kazalo, da bo podal pred gol, se je odločil za strel. Žogo je poslal v desni zgornji kot Frelihovih vrat in krški vratar je moral po žogo v mrežo.

Kot da bi vodstvo Krke vneslo strah v gostujoče vrste, so se Krčani povsem ustavili. Igra se je preselila pred krška vrata, a izid se do konca polčasa ni spremenil.

Novomeški trener Borivoje Lučić je že med odmorom posegel po menjavah, a je že po petih minutah igre v drugem polčasu sledil nov šok za Krčane - Luka Kambič je Krko popeljal v vodstvo z 2:0. Krčani se vseeno niso predali in do konca rednega dela srečanja jim je uspelo z zadetkoma Tončija Mujana, ki je v igro vstopil na začetku drugega polčasa in Miljana Škrbića izenačiti. Sledil je podaljšek in ko je že vse kazalo, da bodo o zmagi odločale enajstmetrovke, je minuto pred koncem igralnega časa oziroma v 119. minuti tekme devetnajstletni učenec Krkine nogometne šole Luka Kambič s svojim drugim zadetkom zapečatil pokalno usodo Krčanov.

Včeraj so si napredovanje v četrtfinale po zmagi nad Koprom s 4:1 zagotovili tudi nogometaši kranjskega Triglava. Že v torek so nogometaši Maribora premagali Cherybox 24 Tabor Sežano s 3:0 (1:0). Ostale tekme osmine finala bodo na sporedu prihodnji teden.

I. Vidmar

