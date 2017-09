Nadzor nad delodajalci bo še večji

7.9.2017 | 08:35

Finančna uprava RS (FURS) bo v drugi polovici tega meseca izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: REK obrazci) in tako za njih ne plačujejo prispevkov.

Že izvedeni nadzori v zadnjih letih so bistveno pripomogli k večjemu številu oddanih REK obrazcev (v zadnjem letu 15 % manj nepredlagateljev, kot leto poprej). Ker gre za občutljivo področje kršenja temeljnih pravic delavcev in pereč problem vsakega posameznika, ki se v takšni situaciji znajde, bo FURS izvedel še dodatne nadzorne aktivnosti, so zapisali v sporočilu za javnost.

Preverjanje po vsej državi



V drugi polovici septembra bodo namreč uslužbenci mobilnih enot FURS izvajali obsežne aktivnosti nadzora na tem področju. V okviru teh aktivnosti načrtujejo več sto nadzorov po vsej Sloveniji.

Mobilne enote FURS bodo na terenu preverjale ali delodajalci, ki REK obrazcev niso oddali, dejansko tudi niso izplačali plač. Če bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da so zaposleni prejeli plače (oziroma druga izplačila, ki dejansko predstavljajo plačo), prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bo FURS zoper te delodajalce uvedel ustrezne postopke. Če pa bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da plače dejansko niso bile izplačane in obveznost predložitev REK obrazca ni nastala, bo FURS informacije o neizplačilu plač posredoval Inšpektoratu RS za delo, ki je pristojen za ukrepanje zoper delodajalce, ki s tem, ko ne izplačajo plače svojim zaposlenim, kršijo Zakon o delovnih razmerjih.

Zagrožena je visoka globa ali celo zaporna kazen

Predvidene globe za neoddajo REK obrazcev ob izplačilu dohodka so od 800 evrov do 30.000 evrov za delodajalca in od 600 evrov do 4.000 evrov za odgovorno osebo.

Neplačevanje prispevkov za socialno varnost pa lahko predstavlja kršitev temeljnih pravic delavcev in se obravnava kot kaznivo dejanje v skladu s 196. členom Kazenskega zakonika. Za to kaznivo dejanje je za odgovorno osebo delodajalca zagrožena zaporna kazen do treh let.

Število kršiteljev se zmanjšuje

Kot so še sporočili s FURS, je bilo v času od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 v 2.086 nadzorih ugotovljenih za več kot 40 mio evrov dodatnih davčnih obveznosti. Seznam delodajalcev, ki niso poravnali svojih obveznosti, je javno objavljen, kar pa očitno vpliva na zmanjševanje števila delodajalcev, ki prispevkov ne obračunavajo na predpisan način. Od prve javne objave nepredlagateljev leta 2013 pa do danes se je njihovo število namreč zmanjšalo za 23,4 %.

S. G.