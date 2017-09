Eko 2017: Potapljačev dež ni pregnal

7.9.2017 | 09:25

Kaj nam pa more dež, ko so med smetmi v reki tudi dežniki. A od sobotne akcije nič več! (Foto: Aleš Blatnik)

Krko so rešili za kontejner smeti. (Foto: Aleš Blatnik)

Novo mesto - Minuli konec tedna bi moralo biti v Novem mestu z Nočjo nakupov in Skoki v Krko ter spremljevalnim dogajanjem pestro, kot že dolgo ne, a so organizatorji zaradi dežja večino zadev tik pred zdajci prestavili. Slabe vremenske napovedi se niso ustrašili tisti, ki so že vnaprej vedeli, da bodo ta dan mokri.

Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je namreč v soboto dopoldne organiziral že 24. tradicionalno akcijo čiščenja reke Krke, poimenovano EKO 2017 – potapljači za čisto Krko. Njihove akcije se je letos udeležilo 60 potapljačev iz vseh koncev države, od tega jih je 32 čistilo reko na odseku od gostišča Loka do Kandijskega mosta. »Ker se je dober teden nazaj končala prenova Šmihelskega mostu čez reko Krko, pričakujemo nekaj predmetov tudi pod mostom, saj smo prejšnja leta ravno v okolici, kjer so potekale gradbene prenove, našli kar nekaj prometne signalizacije, ki je v nočeh izginjala z gradbišč,« je že v vabilu zapisal predstavnik kluba Aleš Blatnik, in ni se zmotil. »Za velik kontejner smeti, žal standardnih ostankov vandalizma, kot so nakupovalni vozički, gume in prometni znaki,« je dodal o rezultatih akcije, ki poteka pod okriljem Slovenske potapljaške zveze.

Vreme kroji načrte organizatorjem prireditev

Potapljači bodo vnovič »v akciji« prihodnjo soboto, 16. septembra, ko naj bi potekali letošnji Skoki v Krko. Prav tako zaradi dežja prestavljena Noč nakupov pa je v središče mesta vabila že jutri, a so včeraj iz zavoda Grem v mesto sporočili, da je zaradi slabe vremenske napovedi vnovič odpovedana.

M. Martinović, foto: Aleš Blatnik, KPA Novo mesto

