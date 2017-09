Podjetniško industrijsko cono bi radi še razširili

7.9.2017 | 12:15

Mirna - Podjetniško-industrijska cona Mirna, v kateri je eden od investitorjev že v zaključni fazi urejanja novih prostorov, bi se lahko prihodnje leto razširila. Mirnski občinski svet je namreč na včerajšnji, 9. izredni seji, prerazporedil proračunska sredstva, da bi občina drugo fazo opremljanja PIC Mirna lahko prijavila na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Cilj prerazporeditve proračunskih sredstev je zagotovitev denarja za projekt »PIC Mirna – 2. faza«, s katerim želijo komunalno urediti 1,29 ha osrednjega dela cone. Občina se bo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko–poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018, ki ga je sredi poletja objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Naložba je ocenjena na 476 tisoč evrov (z DDV), pri čemer občina upa na uspeh na razpisu in na sofinanciranje v višini 90 odstotkov upravičenih stroškov operacije, ki naj bi bila zaključena prihodnjo jesen.

„Z ureditvijo komunalne opreme v osrednjem delu PIC Mirna želimo izboljšati pogoje za poslovanje obstoječih ter nastanek, rast in razvoj novih gospodarskih subjektov, s čimer posledično spodbujamo nastanek novih delovnih mest. Med pripravo gradiva so namreč pismo o nameri že podpisali trije investitorji, ki bodo z izgradnjo novih oz. širitvijo obstoječih poslovnih objektov širili svojo poslovno dejavnost,“ je pojasnila direktorica mirnske občinske uprave Tanja Šinkovec.

PIC Mirna ima z logističnega vidika izjemno lego, saj leži ob novi trasi regionalne cesteTrebnje-Sevnica, za katero se v tem trenutku že pripravlja projektna dokumentacija. Na severu meji na železniško progo Trebnje - Sevnica, na zahodu sta lokalni cesti proti Debencu in Mokronogu, do avtoceste pa je vsega deset minut vožnje.

Kot so še sporočili iz Občine Mirna, je bilo v prvi fazi v letih 2013 in 2014 komunalno opremljenih 2,13 ha severovzhodnega dela cone. Občina je leta 2013 za 765 tisoč evrov (z DDV) vredno naložbo komunalnega opremljanja PIC Mirna na 6. javnem pozivu pridobila skoraj 505 tisoč evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Odprtje prve faze je bilo septembra 2014, potem so zemljišče kupili trije investorji, od katerih eden že zaključuje urejanje svojih novih poslovnih prostorov, dva pa sta tik pred pričetkom gradnje.

S. G.