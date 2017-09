Ana Mežnar praznuje stoti rojstni dan

7.9.2017 | 13:10

Včerajšnjega sprejema se je Ana Mežnar zelo razveselila, saj ima rada družbo in pogovor. (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - Danes svoj 100. rojstni dan praznuje Ana Mežnar iz Suhorja, najstarejša občanka Občine Dolenjske Toplice. Domači župan Jože Muhič je včeraj s sodelavci iz občinske uprave in predstavniki društev – zveze borcev, Rdečega križa in upokojencev, katerih članica je slavljenka, zanjo in njene najbližje pripravil prisrčen sprejem v restavraciji Oštarija.

V svojem nagovoru je dejal, da tudi župana vsake toliko časa doleti lep trenutek, da se skupaj z ljudmi, ki jih spoštuje in ceni, ki so nekaj posebnega in so pustili pečat v okolju, malo poklepeta, poveseli in podruži. Poudaril je, da je zadovoljen, da zanjo tako lepo skrbijo njeni domači, ki jo imajo radi in ona njih, in ji tako kot vsi ostali zaželel še veliko srečnih in veselih let.

Ana Mežnar vseskozi živi skromno in delavno, življenje ji je na pot postavljajo ovire, ki pa jih je z neomajno voljo uspela premagovati. Rodila se je v številčni družini Finkovih na Suhorju, od sedmih otrok so poleg Ane, ki je bila najstarejša, živi še brat in dve sestri. Poročila se je z Antonom Mežnarjem, ki pa je življenje žal izgubil že v 2. svetovni vojni. Ostala je sama s sinkom Tonetom, a čez nekaj let izgubila tudi njega, star komaj sedem let je umrl za neozdravljivo boleznijo. K sreči je v letu po vojni povila hčerko Ano, z njo in njenim soprogom živi še danes.

»Življenje res ni bilo enostavno in prijazno. Mama je poprijela za vsako delo, tudi najin dom za njeno rojstno hišo sva gradile pravzaprav same. Sprva je delala sezonska dela, obdelovali sva zemljo in prodajali pridelke, da sva imeli kakšen dinar, kasneje pa se je zaposlila v drevesnici pri Gozdnem gospodarstvu v Podturnu, kjer je dočakala tudi upokojitev,« je pripovedovala hči Ana Hrovat. V veliko veselje so čili stoletnici bistrega uma vnuk Andrej ter pravnuka Petra in Klemen, ki že študirata v Ljubljani.

In kakšen je Anin recept za dolgo življenje? »Slabo sem jedla in težko delala!« je dejala. Bo že držalo, saj vsi »naši« sto in več letniki pravijo podobno.

M. Ž.