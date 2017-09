Halo, tukaj bralec Dolenjca! - Zastoji na Straški cesti, nezgodno zavarovanje obvezno?

7.9.2017 | 14:20

Bralec iz Novega mesta je opozoril, da bodo ob takšnih prizorih turisti le stežka občudovali Kettejev vodnjak na Glavnem trgu. (Foto: osebni arhiv bralca)

V tokratni rubriki Halo, tukaj bralec Dolenjca objavljamo dve kritiki iz Novega mesta, pohvalo iz okolice Mirne in zaskrbljen klic mame prvošolca iz Posavja, ki jo bo kratek in jedrnat odgovor pristojnega ministrstva zagotovo razveselil.

Novomeščanka se je na uredništvo obrnila po elektronski pošti, razlog pa so po njenih navedbah neznosni prometni zastoji na Straški cesti v času prometnih koncih oz. prihoda in odhoda iz službe. »Poudarjam, da sem v prometu strpna in tolerantna, vsakodnevna vožnja iz mesta do tovarne (Adria, Novoterm, vojašnica ...) pa normalni tlak kar precej zviša,« je zapisala uvodoma in nadaljevala: »Pohvalno je, da so začeli rekonstrukcijo ceste od Livade do gostilne Čefidelj. Za izboljšanje infrastrukture moramo potrpeti vsi. Verjamem, da se delavci na trasi trudijo po najboljših močeh, ampak … Z malo dobre volje bi bil promet lažje obvladljiv. Križišče je trikrako in vsakič je odprt le en krak. Mogoče bi bila v smeri Livade cesta enosmerna (pri Čefidlju naj se ne bi zavijalo desno) in pretočnost bi se bistveno povečala.« Ob tem je še dodala oz. vprašala, zakaj na tem odseku promet raje ne usmerjajo ročno kot pa s semaforji: »Zjutraj ob 5.30 od Makome do gostilne Čefidelj (mogoče 300 metrov) potrebuješ približno 25 minut oz. štiri ali pet intervalov na semaforju. Ta je naravnan na nek čuden interval.«

Odgovore smo poiskali na Mestni občini Novo mesto, od koder je predstavnica za odnose z javnostmi Meta Retar zapisala: »Urejanje semaforizacije smo večkrat preverili pri izvajalcu. Pojasnil nam je, da se težava v prometnih konicah pojavi zaradi prepočasne vožnje vozil skozi gradbišča in premikov delovnih strojev po gradbišču. Zaradi tega se dogaja, da se zelena luč prižge pred izpraznitvijo nasprotne strani. Trenutno en cikel traja med 3,5 in 4,5 minute. Ta cikel je usklajen s stacionarnimi semaforji in železniškimi prehodi, promet pa po zagotovilih izvajalca glede na razmere poteka dokaj tekoče. Vseskozi pa si izvajalci s pomočjo policistov prizadevajo za čim bolj optimalne nastavitve ciklov. Prav tako gradbišče tudi v času prometnih konic obiskujejo delavci občinske uprave, ki vodijo projekt, in se z izvajalci usklajujejo glede ureditve prometnega režima, posredujejo pa jim tudi pripombe in predloge občanov.« Glede bralkinega predloga, da bi bilo zagotovo manj zastojev, če bi promet usmerjali ročno in ne s semaforji, pa je Retarjeva zapisala, da to rešitev preučujejo in bi jo uvedli vsaj v času prometnih konic.

Svojo kritiko dogajanja ob Kettejevem vodnjaku je Novomeščan podprl s posnetkom. Ob tem je zapisal: »Na občinski internetni strani lahko vidimo prekrasno fotografijo vodnjaka na trgu, kadar je okolica normalno urejena. Na drugi fotografiji pa katastrofalen skoraj vsakodnevni prizor dejanskega stanja. Vodnjak se skorajda ne vidi. Za njim dežniki, na zadnji strani mize in stoli, spredaj pa skoraj vedno parkirano vozilo, ker se morajo vozniki okrepčati. Zato predlagam, da za turiste organiziramo nagradno igro: Kdo bo v mestu našel vodnjak!!!«

Četrtkovo dežurstvo je s pohvalo in ne kritiko dopolnila Marija iz okolice Mirne, ki je govorila o prijaznosti, dobroti in poštenosti: »V trgovini Trendy v Novem mestu sem pozabila cel paket kupljenega blaga. Trgovke so to potem opazile in ga skrbno spravile, da me je 'roba' počakala, ko sem se vrnila ponjo.« Marija je še dodala, da je tako ravnanje res treba pohvaliti, saj je lahko za zgled.

Zadnji klic je prispel iz Posavja, a na željo bralke naziva osnovne šole ne bomo izpostavljali, sicer pa je njeno vprašanje aktualno za vse starše prvošolcev in ostalih učencev. »Udeležila sem se uvodnega sestanka na šoli, saj imamo letos doma prvošolca. Presenetilo me je pojasnilo učiteljice, da moramo otroka tudi nezgodno zavarovati. Tam so bili neki reklamni letaki za eno od domačih zavarovalnic, a v šoli so dali jasno vedeti, da je izbira zavarovalnice prosta. Bolj me je šokirala trditev, da je nezgodno zavarovanje otroka menda zakonsko predpisano in obvezno. Na šoli so nam namreč rekli, da – če otrok ni nezgodno zavarovan - se ne bo smel udeležiti športnega dneva,« je dejala in dodala, da so starši v tem času že tako soočeni s kopico stroškov, vezanih na začetek novega šolskega leta, da četudi ne gre za velike zneske, si jih marsikdo težko privošči.

Za pojasnila smo se obrnili na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, od koder je predstavnik za odnose z javnostmi Sebastijan Magdič podal jasno in kratko pojasnilo: »Ni razlogov, da bi pogojevali izvedbo programa v OŠ z nezgodnim zavarovanjem otroka.« Zakonodaja torej obveznega nezgodnega zavarovanja za učence in učenke ne predpisuje. V kolikor bi na šoli še vedno trdili drugače, pa bralko na tem mestu pozivamo, da nas o tem obvesti, saj se na njeno željo na vodstvo šole nismo obrnili že v tokratnem Haloju.

Mirjana Martinović