Slabe ceste bodo prenovili in izboljšali povezanost med kraji

7.9.2017 | 15:00

Žužemberk - V občini Žužemberk nadaljujejo z urejanjem lokalnih cest, ki so v slabem stanju. V naslednjih mesecih se bodo lotili rekonstrukcije ceste, ki od Dvora navzgor zavije proti Sadinji vasi. Pogodbo pred začetkom del sta danes dopoldan v sejni sobi občine podpisala župan Franc Škufca in direktor podjetja Komunalne gradnje Grosuplje Viktor Dolinšek, ki so ga kot najugodnejšega izbrali na javnem razpisu.

»Gre za srednje zahteven projekt. Imamo neke izložbe, škarpe in podobno. Bolj je problem oziroma zahtevnost organizacija samega gradbišča, ker ljudje rabijo prevoz. V teh primerih se moramo prilagajat ljudem in tudi naše gradbišče prilagodit tem razmeram,« je dejal Dolinšek, ki zagotavlja, da se bodo potrudili, da bo popolnih zapor čim manj.

Cesta je sedaj preozka in kot taka ne ustreza sodobnim prometnim ureditvam, zato jo bodo razširili. Bankine so neurejene, zaraščene so brežine, prav tako ni urejeno odvodnjavanje. Vozna površina je ponekod že precej načeta in dotrajana, kar zagotavlja slabšo prometno varnost. Sanacija bo potekala postopno v naslednjih dveh letih. »Projekt bo v letošnjem letu tekel tako, da bo začetek gradnje z razširitvami, odkopi in opornimi zidovi na zgornji in na spodnji strani. V naslednjem letu pa še kanalizacija, ureditev cestišča in pa odbojne oziroma varnostne ograje,« je dejal Škufca.

Naložba, s katero želijo tudi izboljšati prometno povezanost med kraji, je z DDV-jem po besedah župana ocenjena na okoli 450 tisoč evrov. Polovica bo državnega in evropskega denarja, preostalo pa bo prispevala občina, ki ima denar že zagotovljen v občinskem proračunu. Župan je ob tem še poudaril, da je 20 tisoč evrov za pridobitev projektne dokumentacije prispevalo domače podjetje Kekooprema, kar je zagotovo lep zgled za vse ostale obrtnike v občini.

En del ceste so sicer v sklopu gradnje suhokranjskega vodovoda že obnovili, sedaj pa sledi še preostali del.

Spremembe tudi v križišču za Kočevje in proti Novemu mestu

Občina je v torek podpisala tudi pogodbo za ureditev državne ceste skozi naselje Dvor, ki je na nekaterih delih močno poškodovana. Po dobrem desetletju prizadevanj bo izbrani izvajalec do konca meseca začel z deli in po besedah župan bodo uredili odsek od gasilskega doma do križišča za Kočevje in še nekaj deset metrov naprej v smeri proti Novemu mestu. V križišču po novem ne bo mogoče več ustavljati, kot je bilo to mogoče do sedaj.

Podrobneje o tem pa v naslednji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija