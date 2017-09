Vsi precej spremenjeni, a ambiciozni

7.9.2017 | 18:20

Skoraj desetletje je že minilo odkar je Mitja Nosan zapustil Ribnico, za katero bo spet zaigral v tej sezoni. (Foto: Grega Wernig/m24.si)

Ribnica, Novo mesto, Trebnje, Dobova - V petek se začenja nova prvoligaška rokometna sezona. Dolenjske in posavske barve bodo v ligi NLB tudi letos zastopali štirje klubi: Riko Ribnica, Krka, Trimo Trebnje in Dobova, ki so v poletnih mesecih doživeli kar nekaj sprememb.

Remont Ribnice

Te so morda še najbolj očitne v Ribnici, ki jo je po štirih uspešnih sezonah po razočaranju na zaključnem turnirju pokalnega tekmovanja aprila zapustil trener Robert Beguš. Njegovo mesto bo v novi sezoni zasedel hrvaški strokovnjak Siniša Markota, ki je doslej vodil Urbanscape Loko, na klop Loke pa bo sedel prav Beguš. Ekipi sta se v pripravljalnem obdobju pred dnevi srečali v finalu 24. Memoriala Jožeta Šilca, kjer so bili z 21:18 boljši Škofjeločani.

Veliko sprememb je tudi v ribniški igralski zasedbi. Klub so po koncu sezone, v kateri je Ribnica drugič zapored osvojila tretje mesto, zapustili domači reprezentant Jan Grebenc (Gorenje Velenje), organizator igre Patrik Leban (Nexe Našice) in levoroki zunanji igralec Alen Kulenović. Nastalo vrzel na položaju desnega zunanjega bodo Ribničani poskušali zapolniti s 23-letnim Črnogorcem Ristom Vujačićem, ki v Slovenijo prihaja iz makedonskega Pelisterja. Vujačić je bil član vseh mladih reprezentanc Črne gore in je tudi občasni članski reprezentant. Na položaj organizatorja igre se je v Ribnico preselil 26-letni Brežičan Luka Koprivc, ki je zadnje tri sezone zelo uspešno zastopal barve rokometašev Dobove in bil v minuli sezoni drugi strelec svoje ekipe, v domačo jato pa je vodstvu kluba uspelo vrniti tudi Mitjo Nosana, člana ene najboljših ribniških generacij doslej, ki si je od leta 2009 kruh služil v Gorenju, kjer je veljal za enega od stebrov velenjske obrambe.

Za Krko spet Papež

Na Dolenjsko, natančneje v Krko, se vrača Jernej Papež. (Foto: Arsen Perić/m24.si)

Kako prenovljena Ribnica funkcionira na terenu, bo jasno v soboto zvečer, ko jo čaka prvo gostovanje pri Jeruzalemu iz Ormoža, medtem ko bo novomeška Krka, ki ima podobno kot Ribničani za sabo izvrstno sezono – osvojila je šesto mesto –, gostila Maribor. Novomeščane bo še peto sezono zapored vodil srbski trener Mirko Skoko, njegov pomočnik in vodja mladinske ekipe pa ostaja Samo Jug.

Tudi krkaši so se po koncu sezone poslovili od nekaterih svojih najboljših doma vzgojenih igralcev, ki bodo kariero nadaljevali v močnejših klubih. Prvi strelec minulega državnega prvenstva, levoroki krilni igralec Jan Jurečič, je prestopil v Celje Pivovarno Laško, levi zunanji Aljaž Lavrič pa bo soigralec Patrika Lebana (skupaj sta igrala že v Krki) v drugem najmočnejšem hrvaškem klubu Nexeju iz Našic. Ekipo sta zapustila tudi krožni napadalec Kristjan Bezgovšek in vratar Klemen Nunčič, na novo pa sta v Krko, ki igralce črpa predvsem iz lastnih mladinskih vrst, prišla le dva igralca: 23-letni levoroki Brežičan David Ban, ki je v minuli sezoni igral za Krško (1. B liga), in nekdanji prvi strelec slovenske lige Trebanjec Jernej Papež, ki je za Krko že igral, v minuli sezoni pa je branil barve francoskega Sarana in portugalske Benfice. »V bistvu imamo zelo dobro ekipo. Prva postava je po mojem mnenju odlična. Dobre menjave imamo tudi na krilih in krožnem napadalcu, nisem pa povsem zadovoljen z dolžino klopi na zunanjih položajih, kjer se ne bi branil še kakšnega igralca,« je pred uvodno tekmo nove sezone povedal Skoko.

Vrača se Ratajec

Po dveh sezonah v dresu Gorenja bo Anže Ratajec spet oblekel Trimovega. (Foto: Arsen Perić/m24.si)

Na domače moči se že vrsto let opirajo tudi v Trimu Trebnje. Pod vodstvom Romana Šavriča tako trenirajo en mladinski in štirje kadetski reprezentanti, med katerimi je tudi eden od dveh letošnjih novincev, desni zunanji Tim Rozman iz Krškega (18 let, 192 cm), ki je zadnji dve sezoni preživel v Nemčiji (mladinska ekipa Füchse Berlin). Za novinca v trebanjskem dresu lahko pogojno označimo tudi Anžeta Ratajca, ki se v Trebnje vrača po dveh sezonah, ki jih je preživel v Gorenju, priprave pa je zaradi operacije kolena začel po prilagojenem programu. Moštvo je po koncu minule sezone zapustil Miha Murčehajič, ki se je pri 24 letih odločil, da bo končal rokometno kariero, enako pa se je, prav tako pri 24 letih, odločil tudi Maj Grandovec, ki pa ostaja v trebanjskem rokometu, saj bo poleg treniranja mlajših selekcij opravljal še vlogo vodje članskega moštva. Črnomaljec Rok Željko se bo kot posojen igralec to sezono kalil v Krškem, vratar Nejc Vencelj, prav tako mladinec, pa kot posojen igralec odhaja v Grosuplje. Trebanjci, ki ustanavljajo novo navijaško skupino, so se okrepili tudi izven igrišča, saj bo njihov nekdanji igralec Žiga Zaplotnik prevzel organizacijske in marketinške naloge. Kako je z navijači in moštvom, bo jasno v petek, ko v Trebnje prihaja Koper 2013.

Z Vujevićevim pomočnikom

Dobova, ki je v prvi sezoni po vrnitvi v prvo ligo dosegla svoj cilj, obstanek, v novi sezoni cilja nekoliko višje, na sredino lestvice. Optimizem jim vliva predvsem novi trener, domačin Sandi Markl, selektor reprezentance do 17 let in pomočnik članskega selektorja Veselina Vujovića za videoanalize. Dobovo, ki jo je do maja vodil Aleš Sirk, sta po koncu sezone zapustila dva organizatorja igre, že omenjeni Luka Koprivc (Ribnica) in Luka Zafran, ki bo v novi sezoni zaigral za Sviš, medtem ko se je Rok Toporišič odločil za zaključek svoje tekmovalne poti. Novinci v ekipi so levo krilo Denis Zavodnik (Sviš), levi zunanji Denis Hrupič (Drava) ter dva organizatorja igre – Marko Sintič (Krško) in hrvaški mladinski reprezentant Dorian Markušić (Metalac). Prvi preizkus kakovosti spremenjene ekipe bo v soboto, ko bodo Posavci gostili Urbanscape Loko.

Boris Blaić