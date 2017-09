Trije avtomobili s ceste, dva trčila

8.9.2017 | 07:05

Včeraj ob 7.24 uri je na cesti Novo mesto-Metlika pri naselju Dole, občina Metlika, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Metlika pri prenosu in oskrbi poškodovane osebe, katero je v UKC Ljubljana s helikopterjem prepeljala dežurna ekipa Enote helikopterske nujne medicinske pomoči in posadka helikopterja Slovenske vojske. Za odstranitev posledic nesreče so poskrbeli gasilci.

Ob 16.06 je na cesti Novo mesto-Metlika pod Vahto, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem, postavili vozilo na kolesa in počistili cestišče. Ekipa nujne medicinske pomoči ZD Metlika je poškodovano voznico oskrbela na kraju ter jo odpeljala v SB Novo mesto.

Ob 13.06 je na cestnem odseku Impoljca-Brestanica pred HE Blanca, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, do prihoda reševalcev in policistov nudili prvo pomoč poškodovani osebi in usmerjali promet. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli na kraju nesreče in jo prepeljali v SB Celje.

Ob 17.22 sta na regionalni cesti Ribnica–Kočevje, pred odcepom za Jasnico, občina Ribnica, trčili osebni vozili. Pri trčenju je eno vozilo zapeljalo s ceste. Aktivirani so bili gasilci PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet, odklopili akumulatorja ter pomagali reševalcem pri oskrbi dveh poškodovanih oseb. Poškodovani osebi so reševalci NMP Ribnica in NMP Kočevje prepeljali v nadaljnjo oskrbo.

V potoku poginula žival

Ob 8.40 so v Dolenjem Mokrem Polju, občina Šentjernej, gasilci GRC Novo mesto iz Žerjavinskega potoka s pomočjo čolna odstranili poginulo žival in jo predali veterinarsko higienski službi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 6.00 do 7.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLSKA;

- od 9.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJOŠT.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEZERO in TP VRHPEČ KAMNOLOM;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRH na izvodu GASILNI DOM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Velika vas 2 danes med 8.00 in 11.00 uro, na območju TP Velika Dolina pa med 9.00 in 12.00 uro.

M. K.