Novo leto vnovič prijaznejše družinam

8.9.2017 | 08:40

Ilustrativna fotografija (Foto: S.G., arhiv DL)

Dubravka Hrovatič, namestnica direktorja CSD Novo mesto (Foto: M.M.)

Novo mesto - Varčevalni ukrepi na področju družinske politike, ki jih je uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v vladi tedanjega predsednika Janeza Janše, so bili začasne narave. Ta »začasnost« je sicer trajala vse od leta 2012, a se bo, kot so potrdili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vendarle iztekla z novim letom. To med drugim pomeni tudi vrnitev otroških dodatkov in ostalih, družinam bolj prijaznih politik.

Varčevanje v skladu z ZUJF naj bi namreč veljajo do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke. »Oba kriterija sta dosežena oz. presežena, kar pomeni, da bodo varčevalni ukrepi na področju družinske politike odpravljeni s 1. januarjem 2018,« so za Dolenjski list potrdili na omenjenem ministrstvu. Tega se bodo razveselili starši, ki sodijo v sedmi in osmi dohodkovni razred, saj bodo vnovič upravičeni do otroškega dodatka, kot je veljalo pred 1. junijem 2012. »Otroške dodatke prejema 249.000 otrok, po novem letu pa jih bo prejemalo še dodatnih 45.000 otrok. Povprečna višina trenutno znaša 76 evrov na otroka,« so še dodali z ministrstva.

Družine oz. starši iz sedmega dohodkovnega razreda bodo sicer upravičeni do med 22,83 in 38,10 evra otroškega dodatka za malčka in osnovnošolca oz. od 28,83 do 49,65 evra za srednješolca, zneski pa so odvisni tudi od števila otrok. V višjem dohodkovnem razredu otroški dodatki znašajo od 19,88 do 35,11 evra oz. od 22,88 do 39,89 evra (podrobneje v tabeli).

VLOGE DECEMBRA

»Zdaj je vsekakor še prezgodaj razmišljati o tem. Vloge za otroški dodatek lahko starši, ki ga doslej niso prejemali, oddajo šele decembra, torej en mesec pred uveljavitvijo zakonodaje, ki bo začela veljati s 1. januarjem 2018,« je dodala Dubravka Hrovatič, namestnica direktorja Centra za socialno delo Novo mesto. Na CSD tako decembra pričakujejo večje število tovrstnih vlog. Natančnejše ocene za regijo težko podajo, so pa imeli ob uvedbi ZUJF, torej primerjava med decembrom 2011 in decembrom 2012, za okoli 23 odst. oziroma skoraj četrtino manj izplačil otroškega dodatka.

Ta je sicer »dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka«, njegova višina je odvisna od materialnega stanja družine, so ponovili na ministrstvu in na naše vprašanje, ali ne bi raje povečali zneske najbolj ranljivim skupinam družin, odgovorili: »Pomembno je, da je do ukrepov družinske politike upravičen tudi srednji sloj prebivalstva (univerzalnost ukrepov družinske politike).« Z njimi se strinja tudi Hrovatičeva, ki si želi, da ostane otroški dodatek univerzalna pravica otroka, neodvisna od socialnih razmer, in da bi za najbolj revne morali poskrbeti kako drugače.

ENKRATNA IZPLAČILA VSEM

Z novim letom in koncem varčevalnih ukrepov po ZUJF je treba še dodati, da tudi pomoč ob rojstvu otroka ne bo več vezana na materialni položaj družine, dobili jo bodo vsi starši novorojenčkov s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Enako bo veljalo tudi za dodatek za veliko družino, do katerega bodo upravičene vse družine s tremi oz. štirimi ali več otroki s skupnim stalnim prebivališčem v Sloveniji.

»Za pomoč ob rojstvu otroka je treba oddati vlogo, in sicer največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda ter najkasneje 60 dni po rojstvu, znaša pa 280 evrov,« pojasnjuje Hrovatičeva. Dodatek za veliko družino na CSD izračunajo po uradni dolžnosti, če družina že uveljavlja pravico do otroškega dodatka, torej posebnih vlog ne potrebujejo. Vloge morajo oddati le tisti, ki otroškega dodatka niso uveljavljali ali do njega niso bili upravičeni: »Dodatek za tri otroke znaša 395, za štiri ali več otrok pa 480 evrov, izplača se v enkratnem znesku.«

Članek je bil objavljen v 36. številki Dolenjskega lista, 7. septembra 2017.

Mirjana Martinović