Čarodej razveselil šolarje

8.9.2017 | 10:00

Škocjan - V knjižnici Škocjan, eni od krajevnih knjižnic Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, so se po lanskoletnem navdušenju nad klovneso Sfrčkljano odločili, da ob začetku šolskega leta ponovno organizirajo dogodek za učence prve triade OŠ Frana Metelka Škocjan z naslovom Veselo v novo šolsko leto.

Kot pravi vodja knjižnice Zala Štamcar, želijo s takimi prireditvami najmlajšim šolarjem približati krajevno knjižnico in njeno delovanje. »Namen je poudariti razlike med splošno in šolsko knjižnico, ponoviti pravila rokovanja s knjigami, otroke spodbuditi k obiskovanju knjižnice in k širjenju obzorij s potovanjem v čarobne svetove knjižnih junakov,« pravi Štamcarjeva. Vsak šolar je prejel zloženko krajevne knjižnice Škocjan in knjižno kazalko, ki ga opominja, da »10 minut branja na dan odžene bralne težave stran.«

Za popestritev dogodka so letos v goste tokrat povabili čarodeja Tonija, ki je s svojimi čarovniškimi triki narisal nasmehe na obraze šolarjev in poskrbel za lep začetek novega šolskega leta.

L. M. , foto: Krajevna knjižnica Škocjan

Galerija